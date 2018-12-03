«Спартак» помог «Зениту», притормозив «Локомотив»

Пока продолжается противостояние Дениса Глушакова с фанатами московского «Спартака», «красно-белые» выиграли важный матч у «Локомотива». В первом тайме спартаковцы добились комфортного преимущества 2:0. Всё мог изменить эпизод с удалением защитника «Спартака» и назначением пенальти в ворота Реброва. Пенальти заработал Смолов, но напрасно Фёдор вызвался его бить – штанга. Железнодорожники смогли отквитать один мяч, но это слабое утешение – матч-то проигран. Мудрый Юрий Сёмин не стал публично критиковать Смолова по горячим следам.

«Питерец.ру» обратил внимание, что «Спартак» после этой победы догнал чемпиона страны – у обеих команд стало по 25 очков. В активе «Зенита» на 9 очков больше и матч в запасе. Но его нужно ещё и выиграть: в 19:30 в Туле будет минусовая температура. В первом круге «Зенит» скромно обыграл «Арсенал» с минимальным счётом, гол забил Шатов. Спортивные СМИ уже предвкушают, как сыграет против «Зенита» Лука Джорджевич, который в предыдущем домашнем матче тульского клуба отметился двумя голевыми передачами.