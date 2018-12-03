ента новостей

16:38
«Спартак» помог «Зениту», притормозив «Локомотив»
09:08
Они все же поговорили
08:43
Проблема инвалидов
08:02
В Кировском районе пенсионер стал жертвой мошенницы
07:55
В Ленобласти ограблили отделение почтовой связи
23:59
КХЛ: избиение «Барыса» и сомнительный матч-штраф Ильина
22:05
Без Шведа «Химки» смогли победить «Панатинаикос» с Лэнгфордом
19:37
Завершился XII Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке»
19:35
Драматический театр на Васильевском стал победителем федерального конкурса
19:33
Спектакль "Свидания в предместьях"
06:50
Спасение уток
06:01
Кержакову не отдали сына
22:36
«Спартак» Кононова уступил дома «Рапиду» в Лиге Европы
17:50
Фестиваль «Эстафета доброты»
07:40
Борьба с алкогольными магазинами
07:03
Сотрудничество с Республикой Сербской
22:47
Тихонов забил «Витязю», а СКА победил 6:0
20:52
В Петербурге увеличат уставный капитал для продавцов алкоголя
09:54
Трамп не захочет встречаться?
09:23
Инновационный форум
23:28
Петербургский «Спартак» растерял преимущество и проиграл «Буревестнику» в Суперлиге
20:26
С Коваржем в воротах «Автомобилист» всухую победил «Салават Юлаев»
10:51
В Московском районе насильник с ножом напал на девочку
10:44
В Красногвардейском районе ликвидирован притон для занятий проституцией
10:26
Рынок питания Петербурга: дети травятся – поставщики считают денежки
06:38
Гололедица в Ленобласти
06:17
Инвестиции в бизнес
22:10
Неприятности Ильи Ковальчука в «Лос-Анджелесе»
17:24
«Зенит» выиграл первый круг чемпионата России
10:14
Борьба с пьянством
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » «Спартак» помог «Зениту», притормозив «Локомотив»

«Спартак» помог «Зениту», притормозив «Локомотив»

0
0
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Драматический матч «Спартака» и «Локомотива» вместил удаление и не забитый Смоловым пенальти.

Пока продолжается противостояние Дениса Глушакова с фанатами московского «Спартака», «красно-белые» выиграли важный матч у «Локомотива». В первом тайме спартаковцы добились комфортного преимущества 2:0. Всё мог изменить эпизод с удалением защитника «Спартака» и назначением пенальти в ворота Реброва. Пенальти заработал Смолов, но напрасно Фёдор вызвался его бить – штанга. Железнодорожники смогли отквитать один мяч, но это слабое утешение – матч-то проигран. Мудрый Юрий Сёмин не стал публично критиковать Смолова по горячим следам.

«Питерец.ру» обратил внимание, что «Спартак» после этой победы догнал чемпиона страны – у обеих команд стало по 25 очков. В активе «Зенита» на 9 очков больше и матч в запасе. Но его нужно ещё и выиграть: в 19:30 в Туле будет минусовая температура. В первом круге «Зенит» скромно обыграл «Арсенал» с минимальным счётом, гол забил Шатов. Спортивные СМИ уже предвкушают, как сыграет против «Зенита» Лука Джорджевич, который в предыдущем домашнем матче тульского клуба отметился двумя голевыми передачами.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

2-09-2018, 22:38
«Зенит» потерял 2 очка, а «Спартак» лишился Жиго
30-04-2018, 23:33
«Краснодар» обыграл «Локомотив» и догнал «Зенит»
23-04-2017, 01:21
Поможет ли разгром «Спартака» в Ростове «Зениту» и ЦСКА?
4-03-2018, 19:28
Победа «Тосно», ничья «Локомотива» и «Спартака»
26-08-2018, 23:16
«Локомотив» победил вслед за «Зенитом»
9-04-2017, 17:14
«Спартак» оторвался от «Зенита» на 8 очков за 8 туров до финиша

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
203
20-11-2018, 08:36
На Таллиннском шоссе произошло ДТП с пострадавшими
0
272
13-11-2018, 11:35
В Ленобласти иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
0
304
12-11-2018, 09:06
В центре Петербурга водитель прокатил на капоте полицейского
0
299
12-11-2018, 09:00
В Ленобласти водитель иномарки насмерть сбил пешехода
Наверх