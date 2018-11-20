«Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» 6:2, Пуустинен сделал дубль

Не позавидуешь голкиперу «Автомомобилиста» Сохатскому: шишки за череду поражений могут посыпаться именно на него. Стоило получить повреждение Коваржу, как успехи «Автомобилиста» сменились поражениями.

Особенно чувствительным для команды Андрея Мартемьянова получился сегодняшний разгром в родных стенах. После поражения от СКА 12 ноября со счётом 2:5 «Автомобилист» провёл ещё две игры. «Спартаку» проиграли в овертайме, а минское «Динамо» дома всухую разгромили (4:0).

«Нефтехимик» к середине матча вёл со счётом 3:0, хозяева огрызнулись дублем Найджела Доуса. Но нашёлся свой снайпер и у гостей. Финн Юусо Пуустинен (на фото) в третьем периоде дважды пробил Сохатского, а потом ещё и помог отличиться Эмилю Галимову. Итоговые 2:6 стали самым крупным поражением «Автомобилиста» в сезоне. Ложкой дёгтя для победителей стал матч-штраф Няттинена.

«Питерец.ру» накануне старта чемпионата КХЛ предполагал, что Пуустинен может стать одним из открытий сезона – 2018/2019. Сейчас Пуустинен с 27 очками является самым результативным хоккеистом клуба из Нижнекамска и входит в десятку лучших бомбардиров КХЛ.