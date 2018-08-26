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» » «Локомотив» победил вслед за «Зенитом»

«Локомотив» победил вслед за «Зенитом»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
tass.ru
Петербургский клуб легко справился с «Уфой», а «Локомотив» переиграл «Анжи».

Победа в Уфе была добыта «Зенитом» за 11 минут. После автогола игрока хозяев поля Пауревича «Зенит» вышел вперёд, а закрепил успех Артём Дзюба. Так форвард нашей команды поздравил себя с 30-летием.

«Питерец.ру» обратил внимание, что ворота уфимцев в этом матче защищал Георгий Шелия, а не Александр Беленов. Так главный тренер «Уфы» Сергей Томаров прореагировал на разгром от московского «Динамо», когда Беленов пропустил трижды.

«Локомотив» начинал матч с «Анжи», отставая от «Зенита» уже на 10 очков. Но действующий чемпион смог победить аутсайдера, при этом наконец-то забил Фёдор Смолов. Голевую передачу участнику чемпионата мира выдал Крыховяк, который отлично вписался в состав железнодорожников. Счёт после точного удара Смолова стал 2:0, но заработать «сухарь» Гильерме не удалось. Петербуржец Казарцев, судивший эту игру, назначил пенальти в ворота «Локомотива», и махачкалинцы забили гол престижа.

У «Зенита» теперь 5 побед в 5 матчах – 15 очков, «Спартак» отстаёт на 2 очка. «Локомотив» занимает чистое пятое место (8 очков).
Все по теме: футбол
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