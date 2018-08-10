Евгений Марков лишил победы клуб Дмитрия Парфёнова

«Питерец.ру» не смог пройти мимо гола Маркова в ворота «Урала». В ныне расформированном ФК «Тосно», который тренировал нынешний наставник «Урала» Дмитрий Парфёнов, Марков был на ведущих ролях. И вот они уже – по разные стороны баррикад.

«Урал» начал чемпионат с двух поражений (от «Анжи» и «Краснодара»). Поэтому настрой у «парфёновцев» был только на победу. И румын Бикфалви в начале второго тайма открыл счёт. Опытный динамовский защитник Козлов помешать автору голу не смог, и гости оказались в положении отыгрывающихся.

Спас положение для «Динамо» Евгений Марков. В предыдущих турах чемпионата России бывший игрок «Тосно» отметился лишь двумя жёлтыми карточками. Но сегодня забил важнейший гол в концовке, благодаря которому динамовцы «зацепили» ничью в Екатеринбурге. Эта ничья стала для команды Дмитрия Хохлова третьей подряд.

Разгромленный в Лиге Европы «Зенит» в 3-м туре сыграет с серьёзным соперником. «Рубин» примет «сине-бело-голубых» в Казани и, в случае победы, опередит «Зенит» в турнирной таблице.