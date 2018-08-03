ФК "Зенит" и СФЛ заключили соглашение

Студенческая футбольная лига Санкт-Петербурга и Футбольный клуб «Зенит» и заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает как информационное, так и организационное взаимодействие. Высший эшелон соревнований в Студенческой лиге получит название «Зенит» Премьер-Лига», а ведущие молодые игроки смогут попасть в поле зрения клуба.

Ближайшая совместная акция приурочена к первой домашней игре «Зенита» в сезоне 2018/2019 против тульского «Арсенала», которая состоится в субботу, 4 августа. В рамках взаимодействия сине-бело-голубых и Студенческой лиги, возле стадиона «Санкт-Петербург» откроется уникальное надувное поле. Сначала здесь сыграют студенческие команды, а затем попробовать свои силы сможет любой желающий. Открытие площадки — в 14:30. В дальнейшем планируется проведение других акций и мероприятий под эгидой двух брендов.

Напомним, в мае текущего года на Малой арене «Петровского» прошел первый совместный турнир петербургского клуба и Студенческой футбольного лиги — «Зенит» Суперкубок».

Соревнования Студенческой футбольной лиги проводятся при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.