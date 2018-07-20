Павлу Дацюку исполнилось 40 лет, но на пенсию он не собирается

Павел Дацюк – воспитанник екатеринбургского хоккея. В составе «Детройта» центрфорварду удалось выиграть два Кубка Стэнли. Более 1100 игр в НХЛ и более 1000 очков в заокеанской лиге говорят сами за себя. На своей четвёртой Олимпиаде Дацюк смог завоевать золотые медали, что и подчеркнул в поздравлении сайт клуба. Во всём мире лишь Дацюку удалось собрать следующую коллекцию трофеев – золото Олимпийских игр, чемпионата мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Да и в «Тройном золотом клубе» (Кубок Гагарина не учитывается) Дацюк – лишь 28-й по счёту хоккеист. «Питерец.ру» не сомневается, что расхожее выражение «живая легенда» применимо к Дацюку в наивысшей степени.

Посмотрим, какие изменение произошли в СКА на этот момент. Вячеслав Войнов ещё не определился с тем клубом НХЛ, в котором он намерен продолжить карьеру. Илья Ковальчук подписал контракт с «Лос-Анджелесом», а Егор Яковлев перешёл в «Нью-Джерси». Из приобретений СКА помимо Токранова можно выделить вратаря Хелльберга и бывшего игрока «Колорадо» Наиля Якупова.