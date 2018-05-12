ента новостей

16:35
ЧМ по хоккею: словацкое упорство и реванш Латвии
20:30
Франция и Дания продолжают борьбу за плей-офф на хоккейном ЧМ
16:35
Оксана Ившина. Литературно-музыкальный вечер «Кружево Шантильи»
16:32
Военно-историческая реконструкция «Последний бой»
14:34
Школьники и ветераны посадили Аллею Победы в Приморском районе
11:03
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют два съезда
10:45
В Ленобласти обезврежен пенсионер-педофил
10:33
Из парка в Зеленогорске похители скульптуры
08:58
Защита ПВО во время футбольного чемпионата
00:44
Крейчи и Пастрняк обыграли сборную России на ЧМ по хоккею
00:02
Солдатская каша и Зарница для самых маленьких петербуржцев
21:53
Кинорежиссёр Эрнест Ясан скончался на 83-м году жизни
17:30
Презентация Мультимедийного зала
17:24
XXIII Международный фестиваль «Музыкальный Олимп»
17:21
Общественники предложили ввести мораторий на выдачу разрешений на травматику
17:15
ККИ: контролирует или терроризирует
17:14
На участке КАД между развязками с Р-21 «Кола» и Октябрьской набережной будут перекрывать полосы для движения
12:02
На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют два съезда
10:05
Фестиваль лета на стадионе «Кировец»
09:53
Парад Победы в Петербурге
09:37
В городе Колпино погиб двухлетний мальчик
09:25
Премьера фильма Алексея Пряхина "Люди как животные (1.1)"
09:25
Выгода летних кафе
21:52
«Тосно» смогло взять Кубок России по футболу
10:08
А он остался…
00:51
Во вторник в Дании не пропустили Мерзликин и Сятери
22:05
Леброн Джеймс сокрушил «Торонто»: «Кливленд» вышел в полуфинал
12:58
В честь Дня Победы «ПетербургГаз» зажжет факелы Ростральных колонн
10:35
В Ленобласти бывшего полицейского обвинили в хищении автомобилей
10:21
Из Ладожского озера извлекли утопленника
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » ЧМ по хоккею: словацкое упорство и реванш Латвии

ЧМ по хоккею: словацкое упорство и реванш Латвии

0
25
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.new-iihf.com
В нашей группе сборная Словакии неожиданно добиться овертайма с грозными шведами.  

Продолжающие биться за плей-офф со Швейцарией и Францией словаки смогли не проиграть в основное время шведам и набрали 8-е очко за 5 туров. Юрчо открыл счёт в середине первого периода, но с 15-й по 25-ю минуту инициативу в свои руки взяли шведы. Итог – 3 шайбы за этот игровой отрезок: отличились Эверберг, Нюквист и Де ла Роз. Но команда Крэйга Рэмзи не бросила играть при 1:3 (в лучших североамериканских традициях!). Успокоившиеся шведы вынуждены были играть овертайм: сначала фавориты пропустили в меньшинстве, затем многоопытный Надь сравнял счёт. Удаления Дялоги в овертайме помогло Зибанежаду принести шведам 2 очка. Продолжил свою результативную серию шведский форвард Ракелль, набирающий очки в каждом матче чемпионата мира.

А вот латвийцы отомстили сборной Германии за обидное поражение на прошлом ЧМ. Сегодня Элвис Мерзликин оказался сильнее Леона Драйзатля: нападающий «Эдмонтона» смог отдать результативную передачу, но получил ещё и штраф 2+10. Но главное – победа Латвии со счётом 3:1 и 33 сэйва Мерзликина. Латвия с 9 очками закрепилась на 4-м месте в группе В, опережая Данию (8 очков).
Все по теме: хоккей Чемпионат мира
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

9-05-2018, 00:51
Во вторник в Дании не пропустили Мерзликин и Сятери
6-05-2018, 01:17
ЧМ по хоккею: великолепный Да Коста и спасение чехов
22-05-2017, 02:00
Шведы смогли то, что не удалось сборной России
10-05-2017, 00:05
ЧМ по хоккею: дубль Праплана не помог Швейцарии победить Францию
8-05-2017, 13:02
«Сент-Луис» Тарасенко выбыл из Кубка Стэнли, «Анахайм» и «Эдмонтон» продолжают битву
6-05-2017, 15:40
Элвис остановил Элерса, а Муршак помог Словении совершить хоккейное чудо

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
184
5-05-2018, 17:36
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
0
260
28-04-2018, 14:06
В Ленобласти произошло ДТП с летальным исходом
0
226
27-04-2018, 10:46
ДТП у Гренадерского моста
0
227
26-04-2018, 12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
Наверх