ЧМ по хоккею: словацкое упорство и реванш Латвии

Продолжающие биться за плей-офф со Швейцарией и Францией словаки смогли не проиграть в основное время шведам и набрали 8-е очко за 5 туров. Юрчо открыл счёт в середине первого периода, но с 15-й по 25-ю минуту инициативу в свои руки взяли шведы. Итог – 3 шайбы за этот игровой отрезок: отличились Эверберг, Нюквист и Де ла Роз. Но команда Крэйга Рэмзи не бросила играть при 1:3 (в лучших североамериканских традициях!). Успокоившиеся шведы вынуждены были играть овертайм: сначала фавориты пропустили в меньшинстве, затем многоопытный Надь сравнял счёт. Удаления Дялоги в овертайме помогло Зибанежаду принести шведам 2 очка. Продолжил свою результативную серию шведский форвард Ракелль, набирающий очки в каждом матче чемпионата мира.

А вот латвийцы отомстили сборной Германии за обидное поражение на прошлом ЧМ. Сегодня Элвис Мерзликин оказался сильнее Леона Драйзатля: нападающий «Эдмонтона» смог отдать результативную передачу, но получил ещё и штраф 2+10. Но главное – победа Латвии со счётом 3:1 и 33 сэйва Мерзликина. Латвия с 9 очками закрепилась на 4-м месте в группе В, опережая Данию (8 очков).