Леброн Джеймс сокрушил «Торонто»: «Кливленд» вышел в полуфинал

До начала серии плей-офф между «Торонто» (да, у «Рэпторз» было преимущество своего поля!) и «Кливлендом» фаворитами на бумаге выглядела вовсе не команда Леброна Джеймса. Козырями подопечных Кейси выглядели «скорер» Дерозан, опытный в борьбе под щитами Ибака и элитный центровой Валанчунас. Именно литовец в первом же матче серии с непроходимым «Кливлендом» выдал «дабл-твенти» (21 очко и 21 побор), однако для победы не хватило и этого. Первый и третий матчи «Торонто» проиграло в упорнейшей борьбе с разницей в 1–2 очка. Вторая встреча завершилась для «Торонто» с разницей «-18» (Джеймс тогда набрал 43 очка, Кевин Лав – 31).

Если команда Леброна ведёт в серии 3–0, затягивать серию «Король» не будет. Так и случилось: «Кливленд» решил вопрос о победителе матча и серии досрочно. «Питерец.ру» считает кульминацией неудач «Торонто» удаление Дерозана, ударившего Кларксона. До этой серии Дерозан считался одним из лучших атакующих защитников НБА (вместе с Харденом из «Хьюстона», Томпсоном из «Голден Стэйт» и Батлером из «Миннесоты»). После пребывания на скамейке в третьей игре и удаления в четвёртой Дерозан заявил:

у «Кливленда», возможно, «есть власть над нами...»