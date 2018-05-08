ента новостей

00:51
Во вторник в Дании не пропустили Мерзликин и Сятери
22:05
Леброн Джеймс сокрушил «Торонто»: «Кливленд» вышел в полуфинал
12:58
В честь Дня Победы «ПетербургГаз» зажжет факелы Ростральных колонн
10:35
В Ленобласти бывшего полицейского обвинили в хищении автомобилей
10:21
Из Ладожского озера извлекли утопленника
10:15
В Колпино двое неизвестных ограбили квартиру
08:15
Долг «Ленфильма»
01:45
ЧМ по хоккею: «сухари» Шестёркина, Кинкейда и Нильссона
17:35
Выставка "Бесценное наследие веков. Японское искусство XVII – XXI вв."
15:08
Благотворительный «Северный Бал»
10:50
На развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» полностью перекроют четыре съезда
09:41
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
09:38
В Ленобласти пенсионерка стала жертвой мошенников
09:20
Отставка правительства
00:17
ЧМ по хоккею: австрийцы разбиты, у финна Ахо – 10 очков за 2 матча
23:55
Юрий Томошевский трагически ушёл из жизни в заграничной поездке
15:03
«Кливленд» и «Бостон» - почти финалисты Востока НБА
01:17
ЧМ по хоккею: великолепный Да Коста и спасение чехов
17:40
Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре»
17:36
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
17:28
В центре Петербурга задержали карманника
15:06
Карри – в строю, но «Воинов» разгромили «Пеликаны»
20:39
ЧМ по хоккею: начали с разгрома Франции – 7:0
19:25
На развязке КАД с Таллинским шоссе на месяц закроют одну полосу
14:38
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
14:04
«Питтсбург» сравнял счёт в серии с «Вашингтоном»
13:09
Ко Дню Победы «ПетербургГаз» проверил оборудование Вечных огней
10:41
Стрельба в страховом центре в Купчино
10:36
В Калининском районе БОМЖ попался на карманной краже
07:54
Налог для самозанятых
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Леброн Джеймс сокрушил «Торонто»: «Кливленд» вышел в полуфинал

Леброн Джеймс сокрушил «Торонто»: «Кливленд» вышел в полуфинал

0
54
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.afp.com
Серия с «Торонто» стала бенефисом Леброна Джеймса, который помог «Кэвз» вновь выбить канадский клуб из плей-офф.  

До начала серии плей-офф между «Торонто» (да, у «Рэпторз» было преимущество своего поля!) и «Кливлендом» фаворитами на бумаге выглядела вовсе не команда Леброна Джеймса. Козырями подопечных Кейси выглядели «скорер» Дерозан, опытный в борьбе под щитами Ибака и элитный центровой Валанчунас. Именно литовец в первом же матче серии с непроходимым «Кливлендом» выдал «дабл-твенти» (21 очко и 21 побор), однако для победы не хватило и этого. Первый и третий матчи «Торонто» проиграло в упорнейшей борьбе с разницей в 1–2 очка. Вторая встреча завершилась для «Торонто» с разницей «-18» (Джеймс тогда набрал 43 очка, Кевин Лав – 31).

Если команда Леброна ведёт в серии 3–0, затягивать серию «Король» не будет. Так и случилось: «Кливленд» решил вопрос о победителе матча и серии досрочно. «Питерец.ру» считает кульминацией неудач «Торонто» удаление Дерозана, ударившего Кларксона. До этой серии Дерозан считался одним из лучших атакующих защитников НБА (вместе с Харденом из «Хьюстона», Томпсоном из «Голден Стэйт» и Батлером из «Миннесоты»). После пребывания на скамейке в третьей игре и удаления в четвёртой Дерозан заявил:

у «Кливленда», возможно, «есть власть над нами...»
Все по теме: баскетбол
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

29-04-2018, 23:35
Леброн Джеймс вывел «Кливленд» во второй раунд плей-офф НБА
22-04-2018, 19:36
НБА: крах Лилларда и проблемы Леброна
24-04-2017, 13:09
«Вашингтон» смог пройти «Торонто» и сыграет с «Питтсбургом» во втором раунде
20-04-2017, 20:17
НХЛ: «Вашингтон» сравнял счёт в серии с «Торонто», «Анахайм» идёт дальше
20-06-2016, 15:30
Тимофей Мозгов стал чемпионом НБА в составе «Кливленда»
9-05-2016, 13:21
«Кливленд» вышел в финал Востока без помощи Мозгова

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
146
5-05-2018, 17:36
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
0
232
28-04-2018, 14:06
В Ленобласти произошло ДТП с летальным исходом
0
201
27-04-2018, 10:46
ДТП у Гренадерского моста
0
198
26-04-2018, 12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
Наверх