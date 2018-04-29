Леброн Джеймс вывел «Кливленд» во второй раунд плей-офф НБА

Начав серию с «Индианой» с «-18», «Кливленд» Леброна Джеймса после трёх матчей уступал 1–2. После этого «Кэвз» выиграли две встречи подряд (в четвёртом матче «Король» Леброн набрал 32 очка, в пятом – 44). Однако шестая встреча завершилась форменным разгромом «Кливленда»: «Пэйсерз» выиграли со счётом 121:87, а Виктор Оладипо добился триппл-дабла.

Однако седьмая встреча завершилась в пользу «Кливленда». «Индиана» продержалась до начала заключительной четверти, и тут в раздевалку ушёл Джеймс. Если бы хозяева паркета остались без своего лидера на решающий отрезок игры, «Индиана» имела бы все шансы вырвать серию. Однако Леброн вернулся, а у гостей шестой фол получил Майлз Тёрнер. Без основного центрового бороться за подбор стало ещё сложнее, и «Кливленд» победил – 105:101. На счету Джеймса – 45 очков, и с этим показателем он войдёт в историю НБА: в Ассоциации ценят такую результативность в седьмом матче серии.

«Питерец.ру» приводит перечень пар второго раунда: «Кливленд» - «Торонто», «Бостон» – «Филадельфия», «Голден Стэйт» – «Нью-Орлеан» и «Хьюстон» – «Юта».