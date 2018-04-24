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» » «Коламбус» Бобровского и Панарина выбыл из Кубка Стэнли

«Коламбус» Бобровского и Панарина выбыл из Кубка Стэнли

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
bluejackets.ice.nhl.com
Александр Овечкин забросил две шайбы в шестом матче серии, которую «Вашингтон» выиграл 4–2.

Артемий Панарин мог войти в историю «Коламбуса»: этот клуб НХЛ ещё ни разу не выходил во второй раунд Кубка Стэнли. Да и само попадание в плей-офф для «Блю Джекетс» является большим праздником.

Панарин ударно начал серию с «Вашингтоном»: 3 очка в первом матче, 2 – во втором. Выиграв оба стартовых матча в столице США, «Коламбус» проиграл четыре встречи подряд (две – в овертаймах, две – крупно). Панарин, набрав 2 очка в игре №3, после этого результативных баллов в свой актив записать не смог. А вот Александр Овечкин в самый нужный момент забросил две шайбы, сделав счёт в шестом матче 3:1. Итог – победа «Вашингтона» в матче (6:3) и в серии (4–2). Овечкин делит со шведом Бэкстрёмом 2–3 места в бомбардирском списке «Кэпиталз».

«Питерец.ру» ожидает интересного противостояния «Вашингтона» и «Питтсбурга» во втором раунде. Только одна серия 1/8 финала Кубка Стэнли затянулась на семь матчей: «Бостон» добился преимущества 3–1 над «Торонто», но позволил сопернику сравнять счёт.

Панарин и голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский теперь смогут сыграть на ЧМ – 2018 в Дании.
Все по теме: хоккей
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