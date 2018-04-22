НБА: крах Лилларда и проблемы Леброна

«Нью-Орлеан» стал первой командой, пробившейся во второй раунд. В последний раз «Пеликанс» выходили во второй раунд в 2008 году. На удивление легко был разбит «Портленд» с Дэмианом Лиллардом. Отлично сыграли не только лидер «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис (Олимпийский чемпион Казинс травмирован), но и Миротич, Рондо и Холидэй.

«Кливленд» уступает «Индиане» со счётом 1–2 и обязан выигрывать четвёртый матч серии в гостях. Леброн Джеймс показал фантастическую статистику во второй игре (46 очков, 12 подборов и «+51» полезности), но поддержать «Короля» пока некому.

«Голден Стэйт» трижды подряд победили «Сан-Антонио» и наверняка пройдут дальше. «Миннесота» сократила отставание от «Хьюстона» Джеймса Хардена, но «Рокетс» должны выходить в следующий раунд. Упорная борьба идёт в серии «Оклахомы» Рассела Уэстбрука и «Юты» с молодым Донованом Митчеллом.

«Питерец.ру» видит фаворитами серий на Востоке выигравшую у «Майами» 3 матча из 4-х «Филадельфию» и «Бостон». Усилий великолепно проведшего «регулярку» Янниса Адетокумбо (на фото) вряд ли хватит «Милуоки» для успеха в серии против «Селтикс».