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» » Орлович-Грудков помог «СКА-Неве» одержать первую победу в финале ВХЛ

Орлович-Грудков помог «СКА-Неве» одержать первую победу в финале ВХЛ

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.ska.ru
Начав финальную серию ВХЛ с двух поражений, коллектив Евгения Попихина (на фото) не пал духом.

«СКА-Нева» 17 апреля уступил петербургскому «Динамо» с «футбольным» счётом 0:1. Пропустив тогда во втором периоде, в концовке армейцы получили ненужные удаления. Но и второй матч закончился в пользу динамовцев (4:2), которые довели серию побед в плей-офф ВХЛ до семи игр подряд.

И вот подопечным Попихина удалось «размочить» счёт серии на своём льду. Хотя почти заполненный «Хоккейный город» вначале увидел пропущенную Алексеем Мельничуком шайбу – отличился динамовец Николай Чебыкин. Но Илья Гребенников сравнял счёт, и встреча перетекла в овертайм. Глупый штраф за нарушение численного состава стоил команде Тамбиева поражения. «Лишнего» реализовал Денис Орлович-Грудков, который не забивал с 23 марта. А вот Андрей Алтыбармакян на этот раз отметился грубой игрой: арбитры выписали ему четыре малых штрафа, один из которых – в овертайме. Пропусти «СКА-Нева» в этом меньшинстве, и счёт в серии стал бы 0–3.

«Питерец.ру» надеется, что воскресный матч финала ВХЛ в «Хоккейном городе» (начало – в 19:30) пройдёт в интересной и зрелищной борьбе.
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