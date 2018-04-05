ента новостей

19:48
«Ак Барс» ждёт в финале Кубка Гагарина СКА или ЦСКА
17:59
В Центральном районе задержан карманник
17:54
В Приморском районе пенсионерка стала жертвой мошенника
17:50
Приморский район развивается ускоренными темпами
08:02
Борьба с курением
22:35
Обидное поражение СКА в 4-м матче полуфинальной серии Кубка Гагарина
20:42
«Спартак» стал соперником «Тосно» по полуфиналу Кубка России
15:39
Выставка «ТОНКИЙ ВОЗДУХ, СВЕЖИЙ ВЕТЕР»
15:32
В Красногвардейском районе полиция проверяет сообщение пенсионерки о мошенничестве
15:25
В Ленобласти ограбили пожилую супружескую пару
15:16
Итоги финала конкурса красоты «Студенческая краса 2018»
08:37
Широков займется Арктикой
22:52
Ещё одна победа, и «Ак Барс» – в финале Кубка Гагарина
18:53
Фестиваль «РОК И ДЖАЗ В МУЗЕЕ»
18:50
Спектакль "DREAMER"
18:44
Охранник дома на Коломяжском отказался вызывать МЧС в день пожара
18:37
Проект строительства и реконструкции объектов пассажирского порта «Санкт-Петербург»
18:32
Ограничат движение до двух полос по внутреннему кольцу КАД
16:35
УК Минобороны получила очередной штраф от ГАТИ за неубранный снег
12:51
Шайба Хёрсли стала победной в третьем матче серии против ЦСКА
08:08
Слишком предприимчивый
21:14
Баскетбольный «Зенит» не должен был проигрывать «Автодору» дома
20:39
Что будут обсуждать депутаты ЗаКСа 4апреля?
19:50
Светлый праздник Пасхи в Музее Фаберже
19:48
Спикеры из Санкт-Петербурга выступят на Втором международном форуме «Эндаументы 2018»
19:19
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
18:48
В Ленобласти местный житель зарубил собутыльника топором.
18:43
Международный проект «Дни Высокой Моды в Санкт-Петербурге»
18:39
За титул «Студенческая краса 2018» поборются 10 девушек
18:37
В Приморском районе обокрали зоомагазин
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » «Ак Барс» ждёт в финале Кубка Гагарина СКА или ЦСКА

«Ак Барс» ждёт в финале Кубка Гагарина СКА или ЦСКА

0
0
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
newsn.ru
Победив «Трактор» со счётом 3:1, казанский коллектив всухую выиграл финальную серию Востока КХЛ.  

Серия между «Ак Барсом» и «Трактором» напоминала противостояние «Локомотива» и «Торпедо» в первом раунде нынешнего плей-офф. Тогда нижегородцы тоже уступили 0–4, однако в каждой игре борьба была ожесточённой.

Вот и сегодня «Ак Барс» впервые за полуфинальную серию Кубка Гагарина смог выиграть у челябинцев с перевесом в 2 шайбы. Однако окончательный счёт 3:1 Ландер, которому ассистировали Азеведо и Лукоянов, забросил за секунду до сирены в пустые ворота. Эта победа стала для «Ак Барса» восьмой подряд, и подопечные Билялетдинова ждут финала в хорошем настроении.

«Питерец.ру» кратко напоминает ход серии «Ак Барса» и «Трактора». В матче №1 челябинцы вели до 51-й минуты, но дважды пропустили и проиграли. В матче №2 Зарипов забросил решающую шайбу в формате 5Х3. Матч №3 закончился в овертайме после броска Токранова. Сегодня самыми результативными у казанцев стали автор дубля Ландер и отдавший две передачи Азеведо.

А вот СКА и ЦСКА предстоит сыграть ещё минимум две игры. Соответственно, у игроков «Ак Барса» будет больше времени на восстановление.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

3-04-2018, 22:52
Ещё одна победа, и «Ак Барс» – в финале Кубка Гагарина
31-03-2018, 14:35
«Ак Барс» повёл в полуфинальной серии с «Трактором»
8-03-2018, 17:35
Кубок Гагарина: «Ак Барс» приблизился к выходу во второй раунд
15-03-2017, 21:10
Магнитогорский «Металлург» первым вышел в полуфинал Кубка Гагарина
28-02-2017, 00:45
СКА и ЦСКА прошли в следующий раунд розыгрыша Кубка Гагарина
30-03-2017, 00:14
Шайба Антона Белова вывела СКА в финал Кубка Гагарина

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
214
28-03-2018, 14:21
В Ленобласти иномарка сбила двух детей
0
231
23-03-2018, 17:01
В Петербурге столкнулись маршрутка и автомобиль "Яндекс-Такси"
0
247
22-03-2018, 12:33
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пешехода
0
362
7-03-2018, 12:27
В Кировском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину
Наверх