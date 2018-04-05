«Ак Барс» ждёт в финале Кубка Гагарина СКА или ЦСКА

Серия между «Ак Барсом» и «Трактором» напоминала противостояние «Локомотива» и «Торпедо» в первом раунде нынешнего плей-офф. Тогда нижегородцы тоже уступили 0–4, однако в каждой игре борьба была ожесточённой.

Вот и сегодня «Ак Барс» впервые за полуфинальную серию Кубка Гагарина смог выиграть у челябинцев с перевесом в 2 шайбы. Однако окончательный счёт 3:1 Ландер, которому ассистировали Азеведо и Лукоянов, забросил за секунду до сирены в пустые ворота. Эта победа стала для «Ак Барса» восьмой подряд, и подопечные Билялетдинова ждут финала в хорошем настроении.

«Питерец.ру» кратко напоминает ход серии «Ак Барса» и «Трактора». В матче №1 челябинцы вели до 51-й минуты, но дважды пропустили и проиграли. В матче №2 Зарипов забросил решающую шайбу в формате 5Х3. Матч №3 закончился в овертайме после броска Токранова. Сегодня самыми результативными у казанцев стали автор дубля Ландер и отдавший две передачи Азеведо.

А вот СКА и ЦСКА предстоит сыграть ещё минимум две игры. Соответственно, у игроков «Ак Барса» будет больше времени на восстановление.