Шайба Хёрсли стала победной в третьем матче серии против ЦСКА

Проиграв первую встречу с московскими армейцами в овертайме, СКА в двух последующих матчах убедительно превзошёл соперника. Сначала ЦСКА даже не смог забить в матче №2, а вчера всё решила атака СКА.

Никита Гусев отличился на 24-й минуте и сделал счёт 4:1. Тренерский штаб москвичей вынужден был заменить Илью Сорокина, а окончательный счёт – 5:2 в пользу СКА. «Питерец.ру» отмечает статистический успех Александра Барабанова – 2 (1+1) очка. А вот Илья Ковальчук попал в «голевую засуху», хотя на результатах команды это пока не сказывается.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча говорил о «недонастрое» своих хоккеистов. В игре москвичей случился очевидный провал: с 17-й по 24-ю минуту отличающаяся высокой надёжностью оборона ЦСКА позволила петербургским армейцам забросить четыре шайбы.

Другой полуфинал складывается в пользу «Ак Барса». После волевой победы в первой игре казанцы с борьбе выиграли и второй домашний матч. Судя по количеству удалений, случилась настоящая битва: матч-штрафы у «Трактора» получили Шолохов и Петров.