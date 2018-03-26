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Волейбольный «Зенит» сразится с московским «Динамо» 31 марта и 6 апреля

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
vczenit-spb.ru
В полуфинале плей-офф мужской Суперлиги петербургскому «Зениту» предстоит встретиться с равным соперником.  

Пятое место, которое ВК «Зенит» занял в регулярном чемпионате Суперлиги, вывело команду Климкина на «Факел». «Питерец.ру» сообщал о разгроме «Зенита» в Новом Уренгое в 17-м туре, однако в плей-офф борьбы не получилось. Разгромив соперника в гостях всухую (отлично сыграли Лубурич и Камехо), «сине-бело-голубые» выиграли со счётом 3–0 и домашний матч (героями снова стали серб и кубинец).

Серия между московскими динамовцами и новосибирским «Локомотивом» сложилась более напряжённо. В каждом из поединков железнодорожники смогли выиграть по одной партии. В первом матче фантастически сыграл голландский доигровщик «Динамо» Дик Кой – 28 очков. Отличился Кой и в Новосибирске – 20 очков.

Как сдержать Коя – вот первоочередная задача для тренерского штаба «Зенита» перед полуфинальной серией. В проигранной на своей площадке встрече первого круга Кой стал лучшим. В другом полуфинале сойдутся главный фаворит – «Зенит-Казань» – и сенсация первого раунда – «Кузбасс». В ¼ финала команде из Кемерова удалось выбить «Белогорье», в составе которого – Тетюхин, Мусэрский, Гранкин и Грозер.

 

 
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