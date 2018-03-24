КХЛ: «Ак Барс» – в полуфинале, а у Скривенса – «сухарь»

Заметно уступив «Магнитке» в количестве бросков, «Ак Барс» смог завершить четвертьфинальную серию в свою пользу. Ткачёв и Косов уже к 5-й минуте создали задел в две шайбы. Уже в дебюте дважды пропустить от «Ак Барса» Билялетдинова – что может быть хуже в решающем матче плей-офф?

Крис Ли и Сергей Мозякин помогли Войтеху Вольски очень быстро отквитать одну шайбу. Удаление Дронова в начале второй двадцатиминутки привело к третьей шайбе «Ак Барса», автором которой стал Секач. Итог – 3:1, и «Ак Барс» идёт дальше.

Голкипер «Салавата Юлаева» Бен Скривенс в ключевом пятом матче серии против упорного «Трактора» не пропустил. Славящиеся пристрастием к атакующей игре юлаевцы отличились лишь однажды (Бурдасов пробил Демченко в середине третьего периода), но этого хватило для победы. «Питерец.ру» отмечает, что Скривенс ещё и заработал ассистентский балл, когда Бурдасов поражал ворота гостей, а вторым ассистентом у Антона стал Линус Умарк.

Сыгравшие накануне рекордный по продолжительности матч ЦСКА и «Йокерит» готовятся к шестой игре.