ента новостей

00:22
КХЛ: «Ак Барс» – в полуфинале, а у Скривенса – «сухарь»
23:03
Баскетбольный ЦСКА – на голову сильнее «Химок» в Евролиге
17:01
В Петербурге столкнулись маршрутка и автомобиль "Яндекс-Такси"
15:54
ККИ контролирует или терроризирует?
11:13
В Петербурге отключат электричество
11:11
В Пушкинском районе совершен разбой на стройплощадке
08:04
Духовная безопасность
22:45
СКА – в полуфинале Кубка Гагарина, ЦСКА бьётся с «Йокеритом»
16:22
Фестиваль театральных школ Петербурга «Вешалка»
12:52
В ИК-3 пытались передать сигареты с наркотиками
12:37
МЧС ночью проводили учения в метро Петербурга
12:33
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пешехода
12:07
5 причин посетить выставку «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса»
12:00
В Красногвардейском районе задержан сантехник педофил
11:47
Петербург покинули 29 молодых иностранных наблюдателей
08:44
«Телеграм» заблокируют?
22:15
Евролига: ЦСКА обыграл «Олимпиакос» – 89:81
17:07
Мединский в СовФеде, вопрос Нарусовой и реакция Матвиенко
11:54
Фестиваль "Петербургский джаз - в массы"
11:47
В Приморском районе школьница упала в лестничный пролет
11:32
Во Фрунзенском районе у бухгалтеров фирмы по продаже овощей и фруктов отобрали более 1 миллиона рублей
11:21
В Невском районе закрыт притон для занятия проституцией
11:03
Студенты и преподаватели из Санкт-Петербурга выиграли стипендии и гранты фонда Владимира Потанина
08:36
Экономическая эффективность
20:11
«Ак Барс» и «Салават Юлаев» повели в своих сериях на Востоке КХЛ
14:00
Старт обучения городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA
12:58
В Ленобласти пьяный мужчина пытался изнасиловать родственницу
11:06
В Петербурге предложили создать безопасные прогулочные зоны на льду
11:03
В Приморском районе водитель иномарки открыл стрельбу по полицейским
10:42
В Петербурге отремонтируют Второй Елагин мост
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » КХЛ: «Ак Барс» – в полуфинале, а у Скривенса – «сухарь»

КХЛ: «Ак Барс» – в полуфинале, а у Скривенса – «сухарь»

0
0
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
business-gazeta.ru
«Металлург» проиграл серию «Ак Барсу» со счётом 1–4, а Скривенс удивил.

Заметно уступив «Магнитке» в количестве бросков, «Ак Барс» смог завершить четвертьфинальную серию в свою пользу. Ткачёв и Косов уже к 5-й минуте создали задел в две шайбы. Уже в дебюте дважды пропустить от «Ак Барса» Билялетдинова – что может быть хуже в решающем матче плей-офф?

Крис Ли и Сергей Мозякин помогли Войтеху Вольски очень быстро отквитать одну шайбу. Удаление Дронова в начале второй двадцатиминутки привело к третьей шайбе «Ак Барса», автором которой стал Секач. Итог – 3:1, и «Ак Барс» идёт дальше.

Голкипер «Салавата Юлаева» Бен Скривенс в ключевом пятом матче серии против упорного «Трактора» не пропустил. Славящиеся пристрастием к атакующей игре юлаевцы отличились лишь однажды (Бурдасов пробил Демченко в середине третьего периода), но этого хватило для победы. «Питерец.ру» отмечает, что Скривенс ещё и заработал ассистентский балл, когда Бурдасов поражал ворота гостей, а вторым ассистентом у Антона стал Линус Умарк.

Сыгравшие накануне рекордный по продолжительности матч ЦСКА и «Йокерит» готовятся к шестой игре.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

17-03-2017, 21:44
«Авангард» крупно победил «Ак Барс» и сократил отставание в серии
14-02-2017, 21:37
«Салават Юлаев» победил «Ак Барс», «Барыс» сыграет в плей-офф
11-03-2017, 18:58
Стратегия Билялетдинова снова сработала в Омске
8-03-2018, 17:35
Кубок Гагарина: «Ак Барс» приблизился к выходу во второй раунд
27-12-2016, 23:05
«Ак Барс» пересилил СКА по буллитам – 4:3
20-03-2018, 20:11
«Ак Барс» и «Салават Юлаев» повели в своих сериях на Востоке КХЛ

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
83
Вчера, 17:01
В Петербурге столкнулись маршрутка и автомобиль "Яндекс-Такси"
0
144
22-03-2018, 12:33
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пешехода
0
302
7-03-2018, 12:27
В Кировском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину
0
317
1-03-2018, 12:13
В Озерках иномарка сбила женщину на светофоре
Наверх