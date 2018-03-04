Победа над «Северсталью» в овертайме – повод проснуться

Недооценка соперника, затянувшееся отмечание олимпийского золота, что-то ещё – об этом должны были сегодня рассуждать болельщики СКА. Что могла противопоставить «Северсталь» звёздному составу СКА: ворота команды Александра Гулявцева защищает Гудачек, в обороне играет 33-летний Корнеев, а в атаке есть лишь одна звезда – Дмитрий Кагарлицкий.

Именно Кагарлицкий и бывший хоккеист СКА Юрий Трубачёв набрали сегодня очки за результативность, а упорство помогло череповчанам добраться до овертайма. СКА начинал дополнительное время в большинстве, но закончить матч не смог. Лишь удаление опытного Угарова помогло СКА одержать первую победу в нынешнем плей-офф. Забивать победный гол пришлось Павлу Дацюку, который на этот раз играл в тройке с Никитой Гусевым и Сергеем Плотниковым. Второй матч нужно выигрывать уверенно – иначе заговорят о спаде команды Олега Знарка.

А вот ЦСКА стартовал в Кубке Гагарина – 2018 с разгрома «Спартака», при этом победа была достигнута за явным преимуществом. 6:0 – так завершился матч между московскими армейцами и спартаковцами. «Питерец.ру» отмечает дубли Максима Шалунова и Михаила Григоренко, а Кирилл Капризов отдал две передачи.