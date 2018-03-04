ента новостей

23:48
Победа над «Северсталью» в овертайме – повод проснуться
19:28
Победа «Тосно», ничья «Локомотива» и «Спартака»
22:55
Барулин и Мурыгин – герои стартового дня плей-офф КХЛ
20:38
Муниципалитет Васильевского острова экономит на жителях
19:30
«Зенит» – «Амкар»: три удаления, ни одного гола
22:21
«Анжи» и «Рубин» возобновили чемпионат России
21:53
Один в поле воин: петербурженка отправила 39 жалоб на незаконную торговлю
11:41
На КАД в районе развязки с Московским шоссе полностью перекроют движение
11:39
Петербургский колорит предвыборных дебатов
11:26
Правительство РФ призвали изменить правила для получения лицензии на гладкоствольное оружие
11:12
Выставка знаменитого художника Шона Скалли
11:04
В Красносельском районе задержан педофил разбойник
10:58
В квартире в Купчино взорвался газовый баллон
08:05
Строительство парка
23:42
Плей-офф КХЛ – без московского «Динамо» и «Сибири»
18:47
Предприятиям Петербурга придется сократить количество вредных выбросов
18:46
В Петербурге пройдет капремонт южного полукольца
12:13
В Озерках иномарка сбила женщину на светофоре
12:03
Балет «Жизель» в исполнении «Санкт-Петербургского Фестиваль Балета»
11:53
В Невском районе задержали совратителя 14-летней девочки
11:47
В Ленобласти в детском саду мер 2-летний мальчик
11:38
В Адмиралтейском районе задержан карманник
11:33
Дерзкое разбойное нападение на предпринимателя в Московском районе
10:05
Новое направление для «Сапсанов»
23:56
8 марта – первый матч «Зенита» и «Лейпцига» в Лиге Европы
22:10
«Тосно» пробилось в полуфинал Кубка России
18:48
Благотворительный фонд Владимира Потанина поддержит создание Центров социальных инноваций в сфере культуры
17:40
Московский район объединит молодежь
11:41
В Петербурге лжеполицейские ограбили инвалида
11:35
В Приморском районе пенсионерка лишилась полумиллиона рублей
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Победа над «Северсталью» в овертайме – повод проснуться

Победа над «Северсталью» в овертайме – повод проснуться

0
39
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
politikus.ru
Неубедительный выигрыш у слабого соперника на фоне уверенного старта ЦСКА вызывает беспокойство.

Недооценка соперника, затянувшееся отмечание олимпийского золота, что-то ещё – об этом должны были сегодня рассуждать болельщики СКА. Что могла противопоставить «Северсталь» звёздному составу СКА: ворота команды Александра Гулявцева защищает Гудачек, в обороне играет 33-летний Корнеев, а в атаке есть лишь одна звезда – Дмитрий Кагарлицкий.

Именно Кагарлицкий и бывший хоккеист СКА Юрий Трубачёв набрали сегодня очки за результативность, а упорство помогло череповчанам добраться до овертайма. СКА начинал дополнительное время в большинстве, но закончить матч не смог. Лишь удаление опытного Угарова помогло СКА одержать первую победу в нынешнем плей-офф. Забивать победный гол пришлось Павлу Дацюку, который на этот раз играл в тройке с Никитой Гусевым и Сергеем Плотниковым. Второй матч нужно выигрывать уверенно – иначе заговорят о спаде команды Олега Знарка.

А вот ЦСКА стартовал в Кубке Гагарина – 2018 с разгрома «Спартака», при этом победа была достигнута за явным преимуществом. 6:0 – так завершился матч между московскими армейцами и спартаковцами. «Питерец.ру» отмечает дубли Максима Шалунова и Михаила Григоренко, а Кирилл Капризов отдал две передачи.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

10-01-2018, 23:29
«Северсталь» рвётся в плей-офф
16-08-2017, 00:01
Автогол на 91-й минуте помог ЦСКА победить в Берне «Янг Бойз»
4-03-2017, 18:47
Удаление Вернблума не помогло «Зениту» обыграть в гостях ЦСКА
28-11-2016, 21:35
После победы над «Северсталью» СКА готовится к «Куньлуню»
12-01-2015, 00:03
Шестёркин впервые в сезоне вышел в основе СКА
21-02-2013, 09:14
СКА в первом матче плей-офф обыграл соперников из подмосковного «Атланта» в овертайме

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
174
1-03-2018, 12:13
В Озерках иномарка сбила женщину на светофоре
0
228
22-02-2018, 12:13
В Адмиралтейском районе задержан пьяный водитель совершивший ДТП
0
293
16-02-2018, 12:22
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
396
6-02-2018, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
Наверх