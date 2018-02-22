«Зенит» разделался с «Селтиком» и и прошёл дальше в Лиге Европы

Счёт 0:1 в первом матче заставлял «Зенит» думать об обороне: пропущенный на своём поле мяч мог очень дорого обойтись нашей команде. Но план оказался перевыполнен: «сине-бело-голубые» и три мяча забили, и Александр Лунёв сохранил ворота «на замке».

«Питерец.ру» обратил внимание на выбор Манчини в линии защиты. Четвёрку игроков обороны на этот раз составили открывший счёт Иванович, Кришито, Мевля и Маммана. «Селтик» не забил – тренерский штаб «Зенита» не ошибся.

Прошло полчаса игрового времени, а «Зенит» уже сделал заявку на выход в 1/8 финала. Продолжающий приятно удивлять болельщиков и специалистов Далер Кузяев забил важнейший второй мяч, который лишал соперника шансов добиться дополнительного времени. Добил «Селтик» Александр Кокорин, который не забивал в Лиге Европы с начала ноября прошлого года.

«Локомотив» составил «Зениту» компанию в следующем раунде. Железнодорожники снова обыграли «Ниццу», автором гола стал хорошо знакомый зенитовской торсиде Игорь Денисов. «Спартак» сейчас играет в Бильбао с «Атлетиком» и ведёт со счётом 1:0.