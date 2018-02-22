ента новостей

23:58
«Зенит» разделался с «Селтиком» и и прошёл дальше в Лиге Европы
13:57
Военно-исторический фестиваль «Боевая Сталь»
12:13
В Адмиралтейском районе задержан пьяный водитель совершивший ДТП
12:03
На проспекте Просвещения ограблен салон сотовой связи
11:55
Разбойное нападение в жилом комплексе на Московском шоссе
06:55
Первый рекламный совет
00:33
ЦСКА прошёл «Црвену Звезду» в Лиге Европы
15:48
Чехия – серьёзный соперник по хоккейному полуфиналу Олимпиады
13:09
Фестиваль света в Царском Селе
13:04
В Ленобласти нашли висельника
12:51
Фестиваль военно-исторического движения в день Защитника Отечества
10:38
Полицейские задержали мужчину за кражу иномарки в Горелово
10:30
В Ленобласти на пожаре погибли пожилые супруги
09:07
Марша в честь Немцова не будет?
18:41
В ¼ финала Олимпиады нашим будет противостоять команда Торесенов
14:11
Олимпиада: бронзу в танцах на льду завоевали представители США
13:16
В Выборгском районе погиб подросток, упав с большой высоты
13:09
В метро "карманники" украли сумку у иностранца
11:51
Опера «Риголетто» на сцене Эрмитажного театра
11:41
В Ленобласти на пожаре погиб пенсионер
11:36
В Выборгском районе пенсионерка стала жертвой мошенника
06:23
Автомобиль с питоном
22:01
Собчак и Нарусова вручили гранты лучшим студентам-юристам СПбГу
13:42
Выставка "художника-невидимки" Лю Болина
13:36
В Ленобласти в ванной комнате нашли зарезанного мужчину
10:33
В Выборгском районе пенсионерка лишилась своих сбережений, поддавшись уговорам мошенниц
10:25
В Красносельском районе ограбили таксиста
09:55
Защита от гриппа
01:30
Норвегия или Словения – кто легче в четвертьфинале Олимпиады?
23:04
Звёзды Единой Лиги ВТБ устроили шоу в Санкт-Петербурге
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » «Зенит» разделался с «Селтиком» и и прошёл дальше в Лиге Европы

«Зенит» разделался с «Селтиком» и и прошёл дальше в Лиге Европы

0
19
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
tass.ru
Команда Роберто Манчини чётко выполнила турнирную задачу – отыграться после 0:1 в гостях.

Счёт 0:1 в первом матче заставлял «Зенит» думать об обороне: пропущенный на своём поле мяч мог очень дорого обойтись нашей команде. Но план оказался перевыполнен: «сине-бело-голубые» и три мяча забили, и Александр Лунёв сохранил ворота «на замке».

«Питерец.ру» обратил внимание на выбор Манчини в линии защиты. Четвёрку игроков обороны на этот раз составили открывший счёт Иванович, Кришито, Мевля и Маммана. «Селтик» не забил – тренерский штаб «Зенита» не ошибся.

Прошло полчаса игрового времени, а «Зенит» уже сделал заявку на выход в 1/8 финала. Продолжающий приятно удивлять болельщиков и специалистов Далер Кузяев забил важнейший второй мяч, который лишал соперника шансов добиться дополнительного времени. Добил «Селтик» Александр Кокорин, который не забивал в Лиге Европы с начала ноября прошлого года.

«Локомотив» составил «Зениту» компанию в следующем раунде. Железнодорожники снова обыграли «Ниццу», автором гола стал хорошо знакомый зенитовской торсиде Игорь Денисов. «Спартак» сейчас играет в Бильбао с «Атлетиком» и ведёт со счётом 1:0.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

26-01-2018, 00:34
«Зенит» сокрушил «Славию» Данни со счётом 5:1, чудо-гол забил Терентьев
29-10-2017, 22:05
«Зенит» на своём поле разгромлен «Локомотивом» со счётом 0:3
15-09-2017, 01:12
«Вардар» разгромлен: Манчини нужна Лига Европы
24-08-2017, 22:55
«Зенит» изрядно помучился с «Утрехтом» в Лиге Европы
3-08-2017, 22:39
«Зенит» умудрился проиграть «Бней Йегуде» дома, но прошёл дальше в Лиге Европы
24-02-2017, 00:10
12 минут «Зенит» был в 1/8 финала Лиги Европы, но пропустил

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
107
Вчера, 12:13
В Адмиралтейском районе задержан пьяный водитель совершивший ДТП
0
232
16-02-2018, 12:22
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
344
6-02-2018, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
0
289
31-01-2018, 11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
Наверх