Норвегия или Словения – кто легче в четвертьфинале Олимпиады?

Сразу после определения всех пар 1/8 финала, куда попали команды со 2–4 мест в группах, обозреватели заговорили о почти гарантированном финале для нашей команды. В четвертьфинале россиян ждут либо Партик Торесен и норвежцы, либо Ян Муршак и словенцы. А в случае выхода в полуфинал – те же США или Словакия, либо победитель группы А – Чехия. Бывший союзник Советского Союза по «Варшавскому договору» смог опередить канадцев, которым достались соперники посложнее.

«Питерец.ру», опираясь на результаты последних очных поединков словенцев и норвежцев, предсказывает – именно команда Торесенов сразится с «Олимпийскими атлетами России» в ¼ финала. А любителям ставок на индивидуальные тоталы стоит ожидать результативной игры именно от Торесена: центрфорвард СКА на крупных турнирах любит набирать очки через матч.

Швейцарцы благодаря разыгравшемуся вратарю Хиллеру видятся фаворитами в игре с немцами. Финны вряд ли испытают проблемы в поединке с хозяевами Олимпиады, хотя южнокорейский голкипер Далтон снова может отразить более 30 бросков. Сборной США выпало вновь играть со словаками – такую уж систему плей-офф придумали организаторы на этот раз.