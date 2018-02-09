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» » Евролига: ЦСКА проиграл матч-триллер в Валенсии, у Де Коло – 30 очков

Евролига: ЦСКА проиграл матч-триллер в Валенсии, у Де Коло – 30 очков

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.euroleague.net
Без основных центровых Хайнса и Хантера московские армейцы уступили с разницей в 4 очка.

Первая четверть гостевого матча с «Валенсией» превратилась в бенефис Тибора Пляйсса (на фото). Высокорослый немецкий центровой хозяйничал под щитами и уверенно исполнял штрафные. Но парадоксальным образом тренер хозяев Видоретта нашёл ключ к победе, убрав Пляйсса с паркета.

Отлично вошёл в игру другой центровой испанского клуба: Боян Дублевич за весь матч набрал 18 очков, забив 3 дальних броска. Именно отсутствие основных центров сказалось: Воронцевич и Курбанов не в силах были заменить американских «больших» в борьбе за отскок. А героических усилий форварда Клайберна (27 очков) для общей победы не хватило. «Питерец.ру» отмечает и вдохновенную игру против бывшей команды Нандо Де Коло: армейский француз «отгрузил» «Валенсии» 30 очков. Решающим эпизодом стал трёхочковый Абальде за 21 секунду до сирены. Воронцевич при «-3» решил спасти свою команду, но промахнулся из-за дуги. Итог – победа «Валенсии» со счётом 103:99. Любопытно, что «Валенсия» теперь имеет почётный ничейный баланс личных встреч с ЦСКА в Евролиге (2–2).

В другом матче «Маккаби» одолел дома «Барселону» со счётом 94:82.
Все по теме: баскетбол Лига Европы
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