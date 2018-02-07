Шатов покинул «Зенит» вслед за Дзюбой и Новосельцевым

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини последовательно показал, что его команде не нужны не только Артём Дзюба и Иван Новосельцев, но и Олег Шатов. Этот полузащитник оказался в «Зените» летом 2013 года, ещё при Лучано Спаллетти. Шатов в составе сборной России играл на чемпионате мира в Бразилии и Евро – 2016. А вот сыграть на домашнем «Мундиале» при подобном развитии карьеры Шатову не светит.

Обозреватели уже отметили, что Манчини пытался использовать Шатова на позиции … правого защитника. Однако физические кондиции не позволяли Олегу выдерживать объём беговых нагрузок в этом амплуа. Шатов хорош в атаке, где его «футзальная» техника не раз приводила к забитым голам и передачам. Да и личностные отношения с тренерским штабом «Зенита» у Шатова начали ухудшаться ещё при Луческу.

«Краснодар» не только арендовал Шатова, но и получил право выкупа контракта игрока. «Питерец.ру» изучил материалы СМИ: стоимость перехода Шатова в «Краснодар» после периода аренды обойдётся Сергею Галицкому в 5 млн евро. Оклад Шатова в Краснодаре уменьшится вдвое.