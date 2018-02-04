Квитова и Звонарёва стали победительницами турнира в Санкт-Петербурге

Кристина Младенович не смогла отстоять свой прошлогодний титул на петербургском женском турнире. Борьбы в воскресном финале не получилось: его «в одну калитку» выиграла Петра Квитова из Чехии. В финальном поединке Младенович, утомлённая полуфиналом против Дарьи Касаткиной, смогла взять лишь 3 гейма – 1:6, 2:6. «Питерец.ру» отмечает, что Квитова пошла уже на третий десяток одиночных титулов на турнирах WTA: сегодняшняя победа стала для чешки уже 21-й.

33-летняя Вера Звонарёва участвовала и в одиночном, и в парном разряде. Но в «одиночке» Звонарёва уже во 2-м круге уступила Елене Остапенко. А вот в парном разряде Вера и её партнёрша Тимея Бачински из Румынии превзошли всех соперниц. Российско-румынский дуэт по очереди убрал с дороги Погребняк/Рыбакину, Калинскую/Лапко, Дубровски/Сюй Ифань и одержал победу в финале над Аллой Кудрявцевой и Катариной Среботник. Отдав первый сет со счётом 2:6, Звонарёва и Бачински уверенно выиграли две последующие партии – 6:1 и 10:3.

Призовой фонд турнира превышал 700 тысяч $.