Бросок Гилла на последней секунде принёс «Химкам» важнейшую победу

Сегодня завершится 21-й тур Евролиги, который удачно сложился для обоих российских клубов. ЦСКА переиграл вчера «Реал», а «Химки» принимали «Уникаху». Гости вынуждены были обойтись без своего лучшего защитника Недовича, но провели очень достойный матч. Почти полчаса чистого игрового времени провёл на паркете центровой Джеймс Огастин – 8 очков и столько же подборов.

Главным действующим лицом в концовке стал форвард химчан Энтони Гилл. За 5:14 до сирены Гилл средним броском сделал счёт 57:57. После этого «Уникаха» благодаря попаданиями Огастина и Вачински вырвалась вперёд на 6 очков. Но хозяева смогли за 2 минуты отыграть это отставание. Тайлер Ханикатт и Джеймс Андерсон сравняли счёт, после чего Вачински промазал трёхочковый. Ханикатт забрал свой 15-й подбор, и подопечные Барцокаса пошли в решающую атаку. Милосавлевич сразу же сфолил на Шведе, и после тайм-аута Швёд промахнулся из-за дуги. Но Гилл выиграл борьбу за отскок и вместе с сиреной принёс «Химкам» одну из самых важных побед в регулярном чемпионате.

«Питерец.ру» надеется, что «Химки» не позволят догнать себя отстающей на 3 победы «Басконии». «Уникаха» оставила себе лишь теоретические шансы на плей-офф.