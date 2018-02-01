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» » Евролига: ЦСКА победил «Реал», «Жальгирис» расправился с «Маккаби»

Евролига: ЦСКА победил «Реал», «Жальгирис» расправился с «Маккаби»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.euroleague.net
Армейцы победили принципиального для себя соперника благодаря заделу в первой четверти.  

Первая четверть встречи ЦСКА и «Реала» в баскетбольной Евролиге завершилась с шокирующим для «Королевского Клуба» счётом – 33:11. В дальнейшем хозяева паркета решали простую задачу – не разбазарить это огромное преимущество в игре против сильного соперника. «Реал» прибавил после перерыва, но ЦСКА не упустил победу, итоговый счёт – 93:87. У победителей 18 очков набрал Родригес (на фото), 16 – Хиггинс. А вундеркинд Лука Дончич принёс «Реалу» 21 очко, но совершил 4 потери.

В последних турах Евролиги отлично играл за «Жальгирис» Аарон Уайт. Экс-форвард «Зенита» достойно выглядел и в сегодняшнем матче с «Маккаби» - 8 очков, 7 подборов и 4 передачи за 28:40. «Питерец.ру» отмечает, что «Жальгирис» обыграл исторически неудобного соперника, который побеждал и в Каунасе. На этот раз команда Шарунаса Ясикявичуса шансов «Маккаби» не оставила – 99:84. В плане индивидуальной статистики у проигравших отличились Майкл Ролл (17 очков), Йона Болден (14 очков, 9 подборов и 5 передач) и Пьер Джексон (12 очков).
Все по теме: баскетбол
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