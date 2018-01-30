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Шкулявичус не спас: волейбольный «Зенит» снова побеждает

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
vczenit-spb.ru
Четвёртая победа подряд в Суперлиге подняла «Зенит» на пятое место в турнирной таблице.

После поражения в Новом Уренгое в начале января ВК «Зенит» только выигрывает. Коллектив Александра Климкина последовательно обыграл «Газпром-Югру» (3–0), «Кузбасс» (3–2), «Урал» (3–1), а сегодня всухую расправился с клубом «НОВА».

Любители волейбола знают, что новокуйбышевский диагональный Романас Шкулявичус (на фото) лидирует по количеству набранных очков, опережая московского динамовца Павла Круглова и казанца Вильфредо Леона. «Питерец.ру» заглянул в статистику: Шкулявичус забивал по 32 очка во 2-м и 19-м турах.

Именно Шкулявичус был центральной фигурой в атаке гостей и на этот раз, но его усилий оказалось недостаточно. «Зенит» выиграл в трёх партиях – 25:23, 25:23, 25:20). Очень удачно сыграли в составе «сине-бело-голубых» Александр Волков и Сергей Червяков. «Зенит» смог реваншироваться за «сухое» поражение в Новокуйбышевске 28 октября и укрепил своё турнирное положение. Петербургская команда и новосибирский «Локомотив» набрали по 38 очков, но «Зенит» выиграл у железнодорожников оба очных поединка.
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