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Норвегия выиграла предолимпийскую биатлонную эстафету в Рупольдинге

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
biathlonsport.ru
Порадовала и сборная России, сумевшая отстоять третье место в борьбе с австрийцами и немцами.  

Букмекеры на этот раз не ошиблись: норвежская команда очень уверенно выиграла эстафету 4Х7,5 км. Только Свендсен бледно выглядел на третьем этапе, но тому есть объяснение. Мартен Фуркад в феноменальном темпе прошёл этот отрезок эстафеты и вытащил французов на итоговое второе место. А вот Биркеланд и братья Бё отлично провели свои этапы. Младший Бё мог себе позволить бежать четвёртый отрезок гонки, не напрягаясь.

Третье место досталось россиянам. Алексей Волков и Максим Цветков старались, а Антон Бабиков финишировал буквально без сил. Антону Шипулину помогли промахи соперников – итальянцев и немцев. Шансы хозяев гонки на подиум окончательно разрушил Шемпп. А Шипулин спокойно финишировал третьим. Комментировавший гонку Дмитрий Губерниев предположил, что именно эта четвёрка вместе с Гараничевым и Елисеевым и составит олимпийскую команду.

«Питерец.ру» приводит итоговое время победителей из Норвегии – 1:13:11,1. Французы отстали почти на 25 секунд, а наши биатлонисты – на 53,4. Плохо стрелявшие немцы проиграли российской команде более 30 секунд.
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