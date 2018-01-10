Дубль Плотникова в игре с «Куньлунем»

Значительно перебросав «Куньлунь», СКА победил с довольно скромным счётом 4:2. Отличную индивидуальную статистику показал Сергей Плотников – 2 гола и передача. Именно шайба Плотникова на 36-й минуте стала победной. До этого игрок «Куньлуня» Бек открыл счёт, затем Плотников и Никита Гусев вывели вперёд СКА. Но на 13-й минуте Кейн сравнял счёт, и равновесие держалось до конца второго периода.

После поражений от «Автомобилиста» и минского «Динамо» невские армейцы одержали уже третью победу подряд. «Питерец.ру» обратил внимание на изменения в турнирной таблице Запада КХЛ. Стремительное падение вниз переживает московское «Динамо», очутившееся уже на 9-м месте. Динамовцев обошла «Северсталь», которая очень давно не играла в плей-офф. Именно череповецкая команда может попасть на СКА в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина. Четыре виктории подряд укрепили положение ХК «Сочи», которое находится на 6-м месте и опережает «Спартак». В полосу неудач попало нижегородское «Торпедо» (6 поражений подряд).