Первое поражение ЦСКА в Единой Лиге ВТБ

Баскетбольный «Зенит» с минимальной разницей одолел «Цмоки-Минск» (82:81), но центральным матче дня был другой. Надеждам болельщиков ЦСКА на реабилитацию команды после бьющего по самолюбию проигрыша в Испании сбыться было не суждено. Армейцы снова проиграли – на этот раз «Локомотиву-Кубани» с разницей «-11».

К началу четвёртой четверти «Локомотив» смог добиться шаткого преимущества «+5». Но вот вместо рывка хозяев паркета случился провал: ЦСКА с «-5» свалился к отставанию «-15» после попадания Лэйси. Дальний бросок Родригеса и 2 очка Де Коло в проходе позволили сократить разницу до «-10». Ещё одна «бомба» Родригеса привела к перспективным «-7» за 3:27 до сирены. Но команда Обрадовича не захотела отдать победу, и не позволила состояться нервной концовке. Фол в нападении Де Коло и авантюрная передача Родригеса под чужой щит фактически завершили борьбу. «Питерец.ру» отмечает, что в составе ЦСКА отсутствовал центровой Хайнс. По итогам матча, который «Локомотив» выиграл со счётом 90:79, самыми результативными стали Де Коло и Дмитрий Кулагин – по 17 очков.