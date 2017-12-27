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Перспективы баскетбольного «Зенита» в плей-офф Еврокубка

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
basket.fc-zenit.ru
Победив в заключительном матче группового этапа «Тофаш», «Зенит» не только вышел вперёд, но и выбил из турнира соперника.

Вопреки ожиданиям, борьба за плей-офф в группе D баскетбольного Еврокубка завершилась досрочно. Поражение «Тофаша» от «Зенита» (лучшим стал Дрю Гордон – 27 очков и 10 подборов) определило участников плей-офф. Вместе с «Ульмом» турнир покинул именно «Тофаш». А ведь турецкий коллектив одержал на старте три победы подряд. Но провал во втором круге стоил амбициозному «Тофашу», в составе которого играют Мехия, Морган, Генри и Паунич, места в 1/8 финала.

Вместе с «Зенитом» (6 побед – 4 поражения) дальше прошли «Виллербан», «Гран-Канария» и «Тренто». В группе А через групповой турнир пробились одержавший 7 побед УНИКС, «Дарушшафака», «Ауксилиум Торино» и «Цедевита». В группе В пока обеспечили себе участие в плей-офф «Бавария» и «Галатасарай». А главным триумфатором предварительного этапа стал «Локомотив-Кубань» – 10 из 10. Вместе с кубанцами в играх на выбывание примут участие «Летувос-Ритас», «Лимож» и «Альба».

Форвард «Дарушшафаки» Уилбекин за 6 игр в среднем набирал 20 очков, а центровой УНИКСа Ласме за 9 матчей – 17,6. Зенитовец Гордон уверенно лидирует по количеству подборов.
Все по теме: баскетбол БК «Зенит»
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