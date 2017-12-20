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«Химки» разгромили «Эфес» в матче Евролиги

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.euroleague.net
В составе турецкой команды лишь Брайант Данстон и Эррик Макколлум сыграли на достойном уровне.  

«Питерец.ру» предполагает, что «Анадолу Эфес» вряд ли теперь выберется с «дна» турнирной таблицы Евролиги. Четвертьфиналист прошлого розыгрыша прочно осел в «подвале», не помогла и смена тренера. А ведь по именам «Эфес» выглядит серьёзной командой, особенно впечатляют «большие» (Данстон, Штимац и Браун).

Но проигравшие в предыдущем туре «Уникахе» химчане шансов «Эфесу» не оставили. Эта победа «Химок» напомнила гостевой успех «Црвены Звезды» в игре с «Реалом»: в обоих случаях у победителей «летело» из-за дуги. Алексей Швед набрал 30 очков, забросив 6 трёхочковых бросков из 10. Лидер «Химок» добавил к этому ещё 6 передач и 3 перехвата, проведя один из лучших матчей в нынешней Евролиге.

У «Эфеса» слабо сыграл центровой Владимир Штимац: лидер Евролиги по подборам собрал свои 8 очков, но набрал всего лишь 7 очков. А вот американец Данстон сопротивлялся до последнего: мастер защиты сегодня записал себе в актив 9 очков, 8 подборов и 2 блокшота при индексе полезности «19». В конце третьей четверти Данстон принялся грубить, но избежал суровых санкций в отличие от Дончича в игре с «Валенсией». Защитник Макколлум, брат которого выступает в НБА за «Портленд», набрал 20 очков при 5 потерях.
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