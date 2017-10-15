ента новостей

21:23
«Зенит» проиграл «Арсеналу» из Тулы
16:17
Завтра на 45 минут разведут Ладожский мост
22:33
ЦСКА выиграл в «Краснодаре» и приблизился к «Зениту»
16:46
Программа Форума Общественной палаты РФ «Сообщество» в Петербурге
16:38
Ковчег с реликвией святителя Спиридона Тримифунтского доставят в Петербург
16:30
В Московском районе «скорая помощь» сбила старушку
16:19
В Московском районе задержаны автоугонщики
23:10
СКА обыграл «Салават Юлаев», победную шайбу забросил Плотников
18:44
«Интеллигентная барахолка» в Бертгольд Центре
18:37
В Красногвардейском районе в квартире обнаружены два трупа
18:30
Проекты победителей международного архитектурного конкурса
12:53
В торговом центре на Балканской задержали карманницу
10:47
В Петербурге увеличится количество перехватывающих парковок
00:02
ЦСКА стартовал в Евролиге с победы, «Фенербахче» проиграл в Малаге
19:21
Эдуард Успенский станет участником VI СПбМКФ
19:16
Проект «Мода в Музее» - Примеряя прошлое
19:13
59 домов Адмиралтейского района остались без воды
19:09
На КАД в районе Колтушского шоссе перекроют две полосы движения
15:46
Спектакль «Бешеные деньги» на «Липецких театральных встречах».
22:55
Сергей Зубов и «Сочи» оборвали рекордную серию СКА
19:34
Презентация иммерсивного шоу «Безликие»
18:31
Кадастровая палата обработала 830 тыс. запросов о предоставлении сведений
18:24
На "Невском проспекте" женщина упала на рельсы
18:22
Выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса»
10:54
Сразу два угнанных автомобиля в Петербурге нашли во дворах
21:28
Сборной России пришлось отыгрываться в товарищеском матче с Ираном
19:52
Российское кино - взгляд профессионалов
16:52
Круглый стол - спортивный экстремизм
16:48
В Ленинградской области проводят бесплатное обучение экспортной деятельности
16:45
Как воспитать патриотизм и заинтересовать молодежь
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » «Зенит» проиграл «Арсеналу» из Тулы

«Зенит» проиграл «Арсеналу» из Тулы

0
59
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
gazeta.ru
Команда Роберто Манчини потерпела первое поражение в чемпионате России, но сохранила первое место.  

Поражение «Локомотива» в Уфе давало «Зениту» шанс оторваться на комфортные 5 очков. Для этого нужно было обыграть команду из нижней части турнирной таблицы – тульский «Арсенал». «Питерец.ру» уверен, что специалисты разберут, в чём ошибся Манчини.

Состав «сине-бело-голубых» был привычным. Остались в запасе Маммана и Паредес, который во втором тайме заменил Кузяева. Единственный гол был забит в контратаке: Кангва замкнул прострел Кирилла Комбарова. В этом эпизоде центр обороны «Зенита» явно оплошал.

Подопечным Манчини не хватило 20 минут, чтобы спастись от неожиданного поражения. По ходу игры нашей команде дважды удалось поразить ворота Владимира Габулова (на фото), но – из положения «вне игры». Именно Габулова и нужно считать главным героем победы «Арсенала», который теперь делит 7–10 места с «Уфой», «Рубином» и «Ахматом». У всех этих клубов – по 17 очков после 13 туров.

«Зенит» сохранил лидерство, но прежней пропасти уже нет. Выигравший две игры подряд «Спартак» приблизился уже на дистанцию в 8 очков. А идущий третьим ЦСКА отстаёт теперь от «Зенита» всего лишь на 4 очка.
Все по теме: футбол Зенит
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

1-10-2017, 21:28
«Зенит» с трудом увёз ничью из Махачкалы
24-09-2017, 22:02
«Зенит» одержал важнейшую победу в Краснодаре
3-08-2017, 22:39
«Зенит» умудрился проиграть «Бней Йегуде» дома, но прошёл дальше в Лиге Европы
24-07-2017, 22:40
«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» возглавили таблицу после 2-го тура
22-07-2017, 22:11
Дриусси стал героем волевой победы над «Рубином»
7-05-2017, 21:17
Поражение от «Терека» может стоить «Зениту» места в Лиге Чемпионов

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
121
14-10-2017, 16:30
В Московском районе «скорая помощь» сбила старушку
0
156
10-10-2017, 10:19
Потерял двигатель
0
188
9-10-2017, 16:59
Массовая авария на Красносельском шоссе
0
214
8-10-2017, 15:07
Агрессивный Рolo стал виновником массового ДТП на набережной Макарова
Наверх