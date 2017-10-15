«Зенит» проиграл «Арсеналу» из Тулы

Поражение «Локомотива» в Уфе давало «Зениту» шанс оторваться на комфортные 5 очков. Для этого нужно было обыграть команду из нижней части турнирной таблицы – тульский «Арсенал». «Питерец.ру» уверен, что специалисты разберут, в чём ошибся Манчини.

Состав «сине-бело-голубых» был привычным. Остались в запасе Маммана и Паредес, который во втором тайме заменил Кузяева. Единственный гол был забит в контратаке: Кангва замкнул прострел Кирилла Комбарова. В этом эпизоде центр обороны «Зенита» явно оплошал.

Подопечным Манчини не хватило 20 минут, чтобы спастись от неожиданного поражения. По ходу игры нашей команде дважды удалось поразить ворота Владимира Габулова (на фото), но – из положения «вне игры». Именно Габулова и нужно считать главным героем победы «Арсенала», который теперь делит 7–10 места с «Уфой», «Рубином» и «Ахматом». У всех этих клубов – по 17 очков после 13 туров.

«Зенит» сохранил лидерство, но прежней пропасти уже нет. Выигравший две игры подряд «Спартак» приблизился уже на дистанцию в 8 очков. А идущий третьим ЦСКА отстаёт теперь от «Зенита» всего лишь на 4 очка.