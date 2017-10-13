СКА обыграл «Салават Юлаев», победную шайбу забросил Плотников

В Уфе «Салават Юлаев» сопротивления СКА не оказал, проиграв 1:6. С тех пор команда из Башкортостана отчислила Дениса Куляша, а сегодня не смог сыграть Теему Хартикайнен.

Однако качественные перемены были заметны: юлаевцы вели борьбу до финальной сирены. Сгубили подопечных Вестерлунда удаления: в КХЛ хорошо знают об игре СКА в большинстве. При счёте 2:2 в третьем периоде сначала Плотников реализовал удаление Осипова, а вскоре Калинин наказал гостей за малый штраф Логинова. Этот защитник стал капитаном «Салавата» вместо Куляша, но в протоколе этого матча отметился лишь удалениями.

У СКА нервничал Илья Ковальчук, который заработал ассистентский балл и два удаления. По броскам наши хоккеисты превзошли гостей (29–22). Свою следующую игру СКА проведёт в «Ледовом» 15 октября с «Ак Барсом».

Казанский клуб тоже играл сегодня. «Питерец.ру» удивился сокрушительному поражению, ждавшему «Ак Барс» в Ярославле. Разозлённые неудачным отрезком в чемпионате железнодорожники Дмитрия Квартальнова обыграли гостей со счётом 6:2.