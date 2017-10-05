Баскетбольный «Зенит» начал сезон с фиаско в Казани «-34»

«Зенит» и УНИКС открыли новый сезон Единой Лиги ВТБ. Но борьбы не получилось: казанцы выиграли все четверти, завершив встречу с гигантским преимуществом в 34 очка. «Питерец.ру» предполагает, что Сергей Карасёв ещё не готов играть полный матч: сегодня лидер «Зенита» набрал лишь 5 очков. Пропустил Карасёв-младший и Евробаскет – 2017.

Новичок УНИКСа Стефан Ласме сразу же начал отрабатывать свой контракт. Сегодня габонец, славящийся игрой в защите, набрал 20 очков. Уже в дебюте встречи Ласме эффектно заблокировал бросок нашего баскетболиста, а средние броски казанский центровой выполнял образцово. Хорошо смотрелись Хоакин Колом (16 очков) и Костас Каймакоглу (15 очков).

Единственным светлым пятном стала для петербургского клуба игра Дрю Гордона. Американец бился до конца и в атаке, и в защите. В активе Гордона – 22 очка и масса полезных действий. Но нехватка «больших» ощущалась: противостоять Ласме было иногда просто некому.

Демонте Харпер и Николас Лапровиттола набрали по 9 очков, Кайл Курич – 6.