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«Зенит» умудрился проиграть «Бней Йегуде» дома, но прошёл дальше в Лиге Европы

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
tass.ru
Ответная встреча, казавшаяся простой формальностью, едва не дошла до дополнительного времени с перспективой вылета из турнира.  

Совсем не такого исхода, как домашнее поражение, ожидали зрители «Крестовского». Сегодня Роберто Манчини пошёл на эксперименты с составом – явно преждевременные. Место в воротах занял Юрий Лодыгин, который не выручил команду после удара Буцагло на 67-й минуте. Невольным «соавтором» гола гостей выпустил Хави Гарсия, который позволил обыграть себя Тчиботе.

Счёт 0:1 всё равно выводил в следующий раунд «Зенит», но нервной концовки избежать не удалось. Манчини решил усилить атаку, выпустив Александа Кокорина и Себастьяна Дриусси. Однако минут за 10 до финального свистка настырный Тчибота едва не поразил ворота Лодыгина – выручил вратарь. «Питерец.ру» уверен, что модель игры на случай дополнительного времени даже не обсуждалась тренерским штабом «Зенита» перед этим матчем.

Досадное домашнее поражение не помешало «сине-бело-голубым» пройти израильский клуб. Но выводы из такого конфуза Манчини сделать обязан. Так ли глубока скамейка «Зенита», чтобы в еврокубковом матче выпускать в основном составе Терентьева, Эрнани и Нобоа?

 
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