«Зенит» умудрился проиграть «Бней Йегуде» дома, но прошёл дальше в Лиге Европы

Совсем не такого исхода, как домашнее поражение, ожидали зрители «Крестовского». Сегодня Роберто Манчини пошёл на эксперименты с составом – явно преждевременные. Место в воротах занял Юрий Лодыгин, который не выручил команду после удара Буцагло на 67-й минуте. Невольным «соавтором» гола гостей выпустил Хави Гарсия, который позволил обыграть себя Тчиботе.

Счёт 0:1 всё равно выводил в следующий раунд «Зенит», но нервной концовки избежать не удалось. Манчини решил усилить атаку, выпустив Александа Кокорина и Себастьяна Дриусси. Однако минут за 10 до финального свистка настырный Тчибота едва не поразил ворота Лодыгина – выручил вратарь. «Питерец.ру» уверен, что модель игры на случай дополнительного времени даже не обсуждалась тренерским штабом «Зенита» перед этим матчем.

Досадное домашнее поражение не помешало «сине-бело-голубым» пройти израильский клуб. Но выводы из такого конфуза Манчини сделать обязан. Так ли глубока скамейка «Зенита», чтобы в еврокубковом матче выпускать в основном составе Терентьева, Эрнани и Нобоа?