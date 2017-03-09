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» » Два пенальти и автогол помогли «Барселоне» пройти «ПСЖ» в Лиге Чемпионов

Два пенальти и автогол помогли «Барселоне» пройти «ПСЖ» в Лиге Чемпионов

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
«Барселона» смогла выйти в следующий круг, проиграв первый матч со счётом 0:4.  

Если в матче дортмундской «Боруссии» и «Бенфики» было забито 4 мяча (все – в ворота португальской команды), то во встрече «Барселоны» и «ПСЖ» – 7! Дважды забив в первом тайме, «Барселона» всё равно должна была как минимум забить ещё столько же.

Ужасным получился этот матч для защитников парижан Курзава и Менье. Первый поразил собственные ворота, второй «привёз» пенальти в начале второго тайма. «Питерец.ру» сомневается, что нарушение Менье было умышленным: бельгиец просто споткнулся и упал, помешав Неймару добраться до мяча в штрафной. К тому же на 62-й минуте Кавани забил, ещё сильнее усложнив задачу «Барселоне».

Команда Луиса Энрике всё-таки смогла трижды забить в интервале между 88-й и 5-й компенсированной минутами. И если гол Неймара со штрафного и решающий гол Серхи Роберто вопросов не вызывают, то пенальти на Луисе Суаресе не было. Арбитр Айтекин ещё и наградил жёлтой карточкой Маркиньоса, который не нарушал правила на уругвайском симулянте. «Барселона» одержала историческую победу, но не без ошибочного судейства.
Все по теме: футбол Лига чемпионов
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