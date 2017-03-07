Рыжиков помог «Рубину» победить в гостях «Анжи»

Матч «Анжи» и «Рубина» закрывал программу 18-го тура чемпионата России по футболу. В первом круге махачкалинцы победили в Казани – 2:1. Могли хозяева поля открыть счёт и на этот раз: в первом тайме в ворота «Рубина» был назначен одиннадцатиметровый. Но Сергей Рыжиков отбил удар Кацаева с «точки». Развязка наступила во втором тайме. Сначала был удалён новичок махачкалинцев Эзатоллахи, а на 81-й минуте был забит единственный в матче гол. Победу «Рубину» принёс Максим Кануннинков, которому ассистировал Жонатас. «Анжи» в оставшееся время не смог отыграться, находясь в меньшинстве.

Набрав 26 очков, «Рубин» делит 9–10 места с «Локомотивом». «Анжи», главным тренером которого является поработавший в «Тосно» Александр Григорян, остался на 11-м месте. «Питерец.ру» уверен, что махачкалинской команде не придётся бороться за выживание в РФПЛ. Отрыв от занимающих 13–14 места «Оренбурга» и «Крыльев Советов» составляет 5 очков. А одержавшая всего 2 победы «Томь» видится безнадёжным аутсайдером. На намного лучше положение идущего 15-м «Арсенала».