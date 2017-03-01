Свежие новости

22:43
«Локомотив» и московское «Динамо» вышли в следующий раунд Кубка Гагарина
21:55
«Тосно» не смогло пробиться в полуфинал Кубка России
20:22
«85 лет Санкт-Петербургскому союзу художников»
20:19
Портал из лазурита возобновлен в Лионском зале Екатерининского дворца
19:43
«Битва титанов» на подъезде к Усть-Луге не обошлась без жертв
13:39
Всё хорошо, всё нормалёк!
08:51
Медведев о санкциях
08:11
Просто денег нет…
23:17
«-23» в Краснодаре означают фактический вылет «Зенита» из Еврокубка
22:24
Нападение в парадной
19:49
Райт, Мянтюля, Капризов и Азеведу – герои дня в КХЛ
15:27
Ограблен водитель-курьер
10:10
Опасность радиоактивного мусора
09:41
Все-таки смена губернатора?
00:45
СКА и ЦСКА прошли в следующий раунд розыгрыша Кубка Гагарина
22:23
Еще один праздник, связанный с военной тематикой, четко показал работу спецназа
22:15
ЭТАЖИ зазывают посетить экспозицию японских собак
20:01
Смертельная авария в Лужском районе
19:10
Комплекс выгодных сооружений
17:57
После победы над «Енисеем» баскетбольный «Зенит» сыграет с «Локомотивом»
17:32
Разбойники похитили блок видеонаблюдения
17:12
Первое место на фестивале «Помним. Гордимся. Верим» у петербуржцев
10:11
Прогноз по инфляции
09:51
Смерть Фаддеева
20:24
Невезучая заправка
20:20
Цветение сирени в Ботаническом саду Северной столицы
20:18
Как провели праздник Масленицы в Петербурге
19:38
Несовершеннолетний налётчик пытался украсть бутылку водки
20:20
СКА без Шипачёва снова разгромил «Витязь»
16:18
Серьёзная авария на Свердловской набережной
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » «Тосно» не смогло пробиться в полуфинал Кубка России

«Тосно» не смогло пробиться в полуфинал Кубка России

0
41
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.sportobzor.ru
В четвертьфинале тосненцы уступили в гостях «Локомотиву» со счётом 0:1 и выбыли из турнира.

«Питерец.ру» вспомнил, что на пути в полуфинал ФК «Тосно» обыграл «Долгопрудный» (1:0), «Арсенал» (2:0) и «Динамо» (3:2). Но с «Локомотивом» подопечные Дмитрия Парфёнова справиться не смогли, уступив сегодня в Москве – 0:1. Единственный гол забил полузащитник Алексей Миранчук с передачи Рената Янбаева. Соперником железнодорожников в следующем раунде Кубка станет «Уфа».

А самым интересным матчем ¼ финала стала встреча в Екатеринбурге, где «Краснодар» к 33-й минуте вёл со счётом 3:0. Фёдор Смолов открыл счёт в этом матче, но затем именно этот нападающий стал антигероем игры. Дубль Бикфалви помог «Уралу» сравнять счёт, но судья Левников изгнал с поля Данцева. А перед этим Смолов не забил пенальти, пробив выше ворот Заболотного.

В дополнительное время «Краснодар» забить не смог, а в серии пенальти снова ошибся Смолов. В полуфинале «Урал» сразится с «Рубином». Казанская команда забила в ворота «Сибири» победный гол лишь на 88-й минуте. Отличился бразилец Жонатас, который в последнее время демонстрирует великолепную форму.
Все по теме: футбол ФК «Тосно»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

1-09-2016, 22:57
Артём Милевский стал игроком ФК «Тосно»
31-07-2016, 19:53
Дубль Заболотного помог «Тосно» догнать «Динамо» и «Зенит — 2» в таблице ФНЛ
24-09-2015, 23:01
«Тосно» дожал молодёжный состав «Ростова» лишь в овертайме
30-10-2014, 23:37
«Тосно» разделил судьбу «Зенита»
26-09-2014, 16:49
Соперником «Тосно» в 1/8 финала Кубка России станет «Кубань»
18-04-2013, 00:52
«Зенит» одержал победу по пенальти над краснодарской «Кубанью»

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
51
Вчера, 19:43
«Битва титанов» на подъезде к Усть-Луге не обошлась без жертв
0
144
27-02-2017, 20:01
Смертельная авария в Лужском районе
1
140
26-02-2017, 20:24
Невезучая заправка
0
149
25-02-2017, 16:18
Серьёзная авария на Свердловской набережной
Наверх