«Тосно» не смогло пробиться в полуфинал Кубка России

«Питерец.ру» вспомнил, что на пути в полуфинал ФК «Тосно» обыграл «Долгопрудный» (1:0), «Арсенал» (2:0) и «Динамо» (3:2). Но с «Локомотивом» подопечные Дмитрия Парфёнова справиться не смогли, уступив сегодня в Москве – 0:1. Единственный гол забил полузащитник Алексей Миранчук с передачи Рената Янбаева. Соперником железнодорожников в следующем раунде Кубка станет «Уфа».

А самым интересным матчем ¼ финала стала встреча в Екатеринбурге, где «Краснодар» к 33-й минуте вёл со счётом 3:0. Фёдор Смолов открыл счёт в этом матче, но затем именно этот нападающий стал антигероем игры. Дубль Бикфалви помог «Уралу» сравнять счёт, но судья Левников изгнал с поля Данцева. А перед этим Смолов не забил пенальти, пробив выше ворот Заболотного.

В дополнительное время «Краснодар» забить не смог, а в серии пенальти снова ошибся Смолов. В полуфинале «Урал» сразится с «Рубином». Казанская команда забила в ворота «Сибири» победный гол лишь на 88-й минуте. Отличился бразилец Жонатас, который в последнее время демонстрирует великолепную форму.