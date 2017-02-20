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«Химки» «привезли» УНИКСу «+25» в Казани

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
rg.ru
Выиграв первый поединок в чемпионате Единой Лиги ВТБ с преимуществом в 17 очков, сегодня «Химки» повторно разгромили УНИКС.  

Букмекеры считали явным фаворитом сегодняшнего матча УНИКС, словно и не находится казанский баскетбольный клуб в полосе неудач. Проигрыши «Енисею» и «Цмоки-Минск» стали неприятными сюрпризами для поклонников команды Евгения Пашутина.

В первой половине матча шла равная борьба. Максимальное преимущество УНИКСа было в 6 очков, химчане не отрывались более чем на 4 очка. Но третья четверть превратилась в форменное избиение хозяев паркета. Блистал Алексей Швед, который за весь матч набрал 31 очко, реализовав 6 дальних бросков из 9. Очень полезно сыграли Сергей Моня (17 очков и 9 подборов) и Марко Тодорович (16 очков и 3 передачи). «Питерец.ру» отмечает, что УНИКС был кадрово ослаблен: не играли Антон Понкрашов, Костас Каймакоглу и Марко Банич.

Кит Лэнгфорд проиграл снайперскую дуэль Шведу, набрав 19 очков. Во второй половине игры казанское нападение развалилось. Итоговый счёт – 98:73 в пользу «Химок», которые занимают четвёртое место в таблице Единой Лиги ВТБ. «Зенит» после вчерашней победы в Нижнем Новгороде (97:93) идёт на второй позиции.
Все по теме: баскетбол Единая Лига ВТБ
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