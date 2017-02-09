Сборная России обыграла Финляндию на Шведских играх

«Питерец.ру» обратил внимание на слухи о возможном появлении в СКА Анатолия Голышева. Сегодня этот екатеринбургский форвард громко заявил о себе в составе сборной России. Именно Голышев забросил в ворот Коскинена победную шайбу, и команда Олега Знарка смогла победить.

Примечательным для болельщиков СКА стал и тот факт, что в сегодняшней игре ворота защищали одноклубники – Шестёркин и Коскинен. Голкиперам не пришлось трудиться в поте лица: команды сподобились лишь на 3 шайбы за 3 периода.

Открыл счёт на 16-й минуте Кручинин с передачи Светлакова. В начале третьего периода финны забросили нелогичную шайбу уже на 37-й секунде. Это Палола смог в ближнем бою переиграть Шестёркина. Наша сборная смогла добиться победы в основное время благодаря успеху Голышева, финны уже не смогли отыграться.

Анализировать сегодняшний состав российской команды не стоит, он был экспериментальным. В четвёртой пятёрке присутствовали игроки СКА Рыков и Прохоркин. Из заметных в КХЛ хоккеистов можно назвать только Капризова («Салават Юлаев») и Шалунова («Сибирь»).