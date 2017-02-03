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СКА вёл в Магнитогорске 3:1, но проиграл по буллитам

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
sportbox.ru
В овертайме этого матча случился спорный эпизод с незасчитанной шайбой Гусева, после которой арбитры наказали СКА ещё и двухминутным удалением.

Матч СКА и магнитогорского «Металлурга» принёс сразу 8 заброшенных шайб, не считая отменённого гола Гусева в овертайме. Первый период мог стать «сухим», однако зрители увидели два взятия ворот на последней минуте. Сначала Дацюк воспользовался ошибкой обороны «Магнитки», но Ли сразу же сравнял счёт.

Второй период сложился в пользу СКА. Дубль Дадонова в большинстве привёл к комфортному преимуществу нашей команды – 3:1. А перед вторым перерывом Косов получил матч-штраф за грубую атаку Рыкова. Но пятиминутное большинство хоккеисты СКА провели достаточно вальяжно и не смогли увеличить разрыв в счёте.

Хет-трик Сергея Мозякина уместился в третий период: капитан магнитогорцев уложился в отрезок с 45-й по 48-ю минуту. Хотя при счёте 3:2 в пользу СКА Коскиранта забросил в меньшинстве, однако «5+20» Каблукова всё испортили. Хозяева при поддержке трибун успели сравнять счёт, и встреча перетекла в овертайм.

Эпизод с отменённым голом Гусева наверняка ещё будет обсуждаться. Серия буллитов стала форменным издевательством над вратарями, а победны для «Металлурга» буллит исполнил Зарипов.
Все по теме: хоккей СКА
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