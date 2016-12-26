Сергей Семак станет главным тренером «Уфы»

«Питерец.ру» заглянул на сайт «Зенита»: пока изменений в тренерском штабе нашей команды нет. Но, по сообщениям СМИ, тренер Сергей Семак в конце декабря возглавит ФК «Уфа». Формула контракта Семака – «2,5 сезона + 2». Сергей Богданович, которому 27 февраля 2017 года исполнится 41 год, начал тренерскую карьеру в 2013 году. Семак успел поработать с Лучано Спаллетти, Андре Виллашем-Боашем и Мирчей Луческу. Был Семак и в тренерском штабе сборной России: на ЧМ – 2014 он помогал Фабио Капелло, а на ЧЕ – 2016 работал вместе с Леонидом Слуцким. Ранее «Уфу» возглавлял Виктор Гончаренко, который сменил Слуцкого в ЦСКА.

Вместе с Семаком в столицу Башкортостана может перебраться и голкипер Егор Бабурин. Ведь в «Зенит» перешёл бывший голкипер уфимской команды Андрей Лунёв, и вратарская позиция нуждается в укреплении. Наставник «Зенита – 2» Владислав Радимов уже заявлял, что Бабурин заслужил право играть в РФПЛ. Теперь Семак сможет попробовать себя в роли главного тренера, а Бабурину придётся побороться за «пост №1» с Шелия и Бородько.