ента новостей

20:09
Россельхознадзор выявил партию зараженных бананов из Эквадора
16:43
Мультимедийное шоу «Сквозь время и искусство»
16:39
Депутат Цивилев предлагает блокировать распространителей фейков
15:59
Лекция "Святки-колядки" пройдёт в Петербурге
10:10
Премьера оперы «Дон Жуан»
07:46
Электронные сигареты приравняли к обычным
07:45
Рекламу в кинотеатрах ограничат
01:19
0:3 в Лиссабоне – так футбольный «Зенит» завершил календарный 2019 год
12:53
Общественники предложили обеспечить каждого российского школьника индивидуальными пледами на случай эвакуации в холодную погоду
11:22
В Центральном районе задержали карманника
08:04
За мат ее уволят
08:03
В регионе появится завод «Индилайт»
22:54
Гандбольная «Нева» уверенно одолела «СГАУ-Саратов» после неудачи в Перми
16:48
В Петербурге эксперты обсудили проблему нелегальных свалок
16:47
Россельхознадзор выявил факт нелегальной переработки мяса птицы
16:43
Документальный фильм «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»
14:11
Концерт Эдуарда Хиля (младшего)
12:06
В Калининском районе тушили пожар в квартире
11:35
Театральный гала-тур
10:46
В Петербург не пустили кукурузу для попкорна
10:32
В Понтонном девочка стала жертвой педофила
08:14
Афганцев обеспечили жильем
07:47
Санкции ВАДА имеют политический характер
21:53
Саммелвуо поэтично прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо–ЛО»
13:47
Продолжение кассового суперхита «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
11:42
В Петербурге грузовая «Газель» столкнулась с маршруткой
11:34
Валерия рассказала про ДТП с сыном
11:18
Спектакль «Неизвестный друг»
09:39
В Петербурге мошенники похили у пенсионера более 2,5 миллионов рублей
09:10
Американский дипломат побывал в Петербурге
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Мультимедийное шоу «Сквозь время и искусство»

Мультимедийное шоу «Сквозь время и искусство»

0
47
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mispxx-xxi.ru
Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков (МИСП) отмечает свой 4-й день рождения.

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков (МИСП) отмечает свой 4-й день рождения. Впервые в рамках этого праздника музей проводит мультимедийное шоу «Сквозь время и искусство», на которое приглашает всех жителей и гостей города.

МИСП вместе с Haptic team - студией интерактивных решений - превратит фасад своего основного здания в огромный экран, на котором ожившие произведения из коллекции музея сложатся в видеоряд, рассказывающий историю города на протяжении XX-XXI веков.

«Зритель перенесется в художественную реальность ушедших эпох. Перед гостями предстанут живописные образы набережных, каналов, развернутся картины улиц с проносящимися по ним конками и трамваями. Трехмерные проекции, различные световые эффекты, сочетание интерактивных фотографий и живописных работ, музыки помогут почувствовать себя в центре исторических событий и ощутить полную реальность происходящего», - рассказывает Марина Джигарханян, директор МИСП.

Любители красочных фестивалей и интересных событий смогут продолжить путешествие во времени и пространстве во внутреннем дворе музея, где установленная в центре масштабных размеров инсталляция так же предстанет перед зрителем в светомузыкальном оформлении. Ажурный Хармс, сотканный из железной проволоки, тяжеловесный объект-рыба, собранный из кусков металла, механическое яйцо на колесах – все они, вписанные в гнезда железной конструкции, станут украшением, пожалуй, самой необычной новогодней ёлки города.

Попадая в музей зрители смогут стать частью театрализованного действа на выставке «Лихие 90-е. Свобода без границ».

Шоу на фасаде начнётся в 17:00 и будет транслироваться каждые полчаса. Продолжительность шоу – 10 мин. Последний сеанс в 20:00.

Театрализованный тур по выставке «Лихие 90-е. Свобода без границ»: 18:00 – 19:30

Посещение шоу - бесплатно. Впускная проходимость двора ограничена. Вход во двор и в музей будет осуществляться в порядке живой очереди.

Вход в музей на выставку по билету (приобретается на кассе).

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

20-11-2019, 15:25
Художественная выставка «Лихие 90-е. Свобода без границ»
17-10-2019, 15:08
Выставка Надежды Эверлинг «Новые обстоятельства»
7-08-2019, 20:37
Выставка «Процессы, понятия, ситуации»
7-08-2019, 20:35
Выставка «Цветы и женщины»
3-07-2019, 19:30
Музей искусства представляет выставку художника Алексея Талащука.
6-12-2015, 09:49
Проект Музея уличного искусства «Искусство производства / Производство искусства»

Происшествия на дорогах

0
140
9-12-2019, 11:42
В Петербурге грузовая «Газель» столкнулась с маршруткой
0
169
9-12-2019, 11:34
Валерия рассказала про ДТП с сыном
0
193
4-12-2019, 11:48
В Московском районе столкнулись три автомобиля
0
209
2-12-2019, 13:23
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
Наверх