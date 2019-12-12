Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков (МИСП) отмечает свой 4-й день рождения. Впервые в рамках этого праздника музей проводит мультимедийное шоу «Сквозь время и искусство», на которое приглашает всех жителей и гостей города.

МИСП вместе с Haptic team - студией интерактивных решений - превратит фасад своего основного здания в огромный экран, на котором ожившие произведения из коллекции музея сложатся в видеоряд, рассказывающий историю города на протяжении XX-XXI веков.

«Зритель перенесется в художественную реальность ушедших эпох. Перед гостями предстанут живописные образы набережных, каналов, развернутся картины улиц с проносящимися по ним конками и трамваями. Трехмерные проекции, различные световые эффекты, сочетание интерактивных фотографий и живописных работ, музыки помогут почувствовать себя в центре исторических событий и ощутить полную реальность происходящего», - рассказывает Марина Джигарханян, директор МИСП.

Любители красочных фестивалей и интересных событий смогут продолжить путешествие во времени и пространстве во внутреннем дворе музея, где установленная в центре масштабных размеров инсталляция так же предстанет перед зрителем в светомузыкальном оформлении. Ажурный Хармс, сотканный из железной проволоки, тяжеловесный объект-рыба, собранный из кусков металла, механическое яйцо на колесах – все они, вписанные в гнезда железной конструкции, станут украшением, пожалуй, самой необычной новогодней ёлки города.

Попадая в музей зрители смогут стать частью театрализованного действа на выставке «Лихие 90-е. Свобода без границ».

Шоу на фасаде начнётся в 17:00 и будет транслироваться каждые полчаса. Продолжительность шоу – 10 мин. Последний сеанс в 20:00.

Театрализованный тур по выставке «Лихие 90-е. Свобода без границ»: 18:00 – 19:30

Посещение шоу - бесплатно. Впускная проходимость двора ограничена. Вход во двор и в музей будет осуществляться в порядке живой очереди.

Вход в музей на выставку по билету (приобретается на кассе).