Mgzavrebi выступят в клубе "Морзе"

Осень для концертов Mgzavrebi – время оптимальное. Еще не утихли воспоминания о лете, и очередная порция тепла становится фактором не просто желанным, но необходимым. Предстоящий концерт группы станет логическим продолжением недавно вышедшего альбома GEO, пронизанного атмосферой тепла и солнца, большой дружеской вечеринки, которую этот грузинский коллектив начал много лет назад и заканчивать не собирается. В программе как песни с последнего альбома, так и те, что давно полюбились слушателям.

Клуб МОРЗЕ, Кожевенная линия, д.40

7 декабря 2019 года

Билеты от 1800 руб.