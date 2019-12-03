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Питерец.ру » Культура » Mgzavrebi выступят в клубе "Морзе"

Mgzavrebi выступят в клубе "Морзе"

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53
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Mgzavrebi возвращаются в Петербург, успешно презентовав альбом «GEO» в 20 городах России.

Осень для концертов Mgzavrebi – время оптимальное. Еще не утихли воспоминания о лете, и очередная порция тепла становится фактором не просто желанным, но необходимым. Предстоящий концерт группы станет логическим продолжением недавно вышедшего альбома GEO, пронизанного атмосферой тепла и солнца, большой дружеской вечеринки, которую этот грузинский коллектив начал много лет назад и заканчивать не собирается. В программе как песни с последнего альбома, так и те, что давно полюбились слушателям.

Клуб МОРЗЕ, Кожевенная линия, д.40

7 декабря 2019 года

Билеты от 1800 руб.

Источник: клуб «Морзе»
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