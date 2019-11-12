Всероссийский конкурс молодых художников "Муза должна работать"

24 ноября 2019 года завершится приём заявок на участие в VI Всероссийском Конкурсе молодых художников «Муза должна работать» в музее современного искусства АРТМУЗА.

Успейте отправить заявку до 24 ноября!

Приложите от 5 до 10 фото своих работ на свободную тему.

В конкурсе предусмотрены следующие места и номинации: 1 место, 2 место, 3 место.

А также, призовые места в номинациях: «Живопись», «Графика», «Смешанная техника».

Победитель получит персональную выставку в музее, диплом, подтверждающий победу и призы от спонсоров.

Участие в конкурсе абсолютно бесплатное.

Уже 30 ноября станут известны имена победителей, прошедших к участию в самой масштабной выставке года!

Даты проведения выставки лучших работ: с 20 декабря 2019 года по 30 января 2020 года;

Перед подачей заявки, пожалуйста, ознакомьтесь с положением и программой конкурса на сайте artmuza.spb.ru