Трио Drama Kings из Петербурга стало участником команды Татьяны Денисовой в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ

В эту субботу в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ прошел финальный отбор, по итогам которого стали известны некоторые участники команд Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой. Танцовщики уже приступили к усиленным тренировкам и работе с лучшими хореографами, чтобы каждую неделю представлять на суд зрителей и наставников зрелищные, техничные, мастерски сделанные концерты – первый состоится уже 16 ноября.

Разрешилась главная интрига отборов: трио Drama Kings остается в шоу как один участник. Втроем ребята будут проходить все испытания и танцевать в дуэтах и командах – впервые за историю шоу. Смелость принять такое оригинальное решение взяла на себя Татьяна Денисова – наставница, первая пропустившая трио в шоу еще на этапе кастингов. Один из участников Drama Kings ей хорошо знаком: это Марк Куклин, в прошлом сезоне добравшийся до финала в составе ее команды. Ранее в проекте принимал участие и Александр Крупельницкий. Третий участник трио, Алексей Волков, впервые пришел на проект, чтобы побороться за победу.

Как покажут себя Drama Kings на этапе концертов, который требует не только отличной танцевальной, но и эмоциональной подготовки, и насколько примут решение пропустить их в шоу зрители, которые будут отдавать свои голоса за любимых участников – узнаем совсем скоро!

«ТАНЦЫ» - каждую субботу в 21.00 на ТНТ!