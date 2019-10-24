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Фестиваль «Мы – великая страна!»

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63
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Исторический парк «Россия – моя история» во второй раз представит фестиваль «Мы – великая страна!»

04 ноября 2019 года, в День народного единства, в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» пройдет традиционный фестиваль «Мы – великая страна».

Гости праздника получат уникальную возможность увидеть и услышать грандиозное «сражение» духовых оркестров за любовь и восторги зрителей!

Посетителей ждет множество сюрпризов: разнообразные мастер-классы, интерактивные игры и изюминка проекта - шоу «МЫ». Это мультимедийная выставка-спектакль оживших скульптур. Проект не имеет аналогов в России. Современные компьютерные технологии и тщательно подобранная текстовая информация, основанная на мемуарах великих деятелей XVII-XIX веков, дают возможность «пообщаться» с известными историческими личностями.

Зрители узнают, что могли бы сказать друг другу значимые фигуры Российской империи, в чем схожесть и различия их мыслей. Провокационные темы: моральные ценности, политика и деньги, вызовут удивление и заставят задуматься каждого.

Хэдлайнеры музыкальной части мероприятия - барабанное шоу «Drum Time» и оркестр Военно-медицинской Академии им. С. М. Кирова, победитель Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» в 2019 году.

Начало фестиваля в 15:00.

Вход свободный (0+)

Предварительная запись не требуется.

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.

Источник: Исторический парк «Россия – моя история»
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