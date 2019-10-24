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» » Диана Арбенина (группа «Ночные снайперы») и Илья Чёрт (группа «Пилот») впервые сыграют секретный концерт в Санкт-Петербурге.

Диана Арбенина (группа «Ночные снайперы») и Илья Чёрт (группа «Пилот») впервые сыграют секретный концерт в Санкт-Петербурге.

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Опубликовал: MariaReut
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Фото:
НАШЕ Радио
Атмосфера настоящего квартирника, живое общение, песни, которые смогут выбрать посетители концерта, и песни, которые сами музыканты поют своим друзьям, - всё

ВПЕРВЫЕ в Петербурге НАШЕ Радио проведет уникальный секретный концерт для своих слушателей. 24 ноября 2019 года две культовых рок-звезды - Диана Арбенина-Ночные Снайперы и Илья Чёрт - встретятся в одной секретной петербургской квартире, чтобы сыграть концерт, билеты на который можно будет только выиграть, но не купить. Всего 60 счастливчиков, слушателей НАШЕго Радио и ценителей настоящей музыки, смогут стать друзьями Дианы и Ильи в этот вечер.

Диана Арбенина: У нас в группе есть традиция. Каждый год мы встречаемся с нашими поклонниками и играем квартирник. Обычно это происходит в клубе «Дума» в Москве. Мы делаем это почти 15 лет. Я считаю, что такие встречи абсолютно необходимы, как для слушателей, так и для группы, они помогают понять, как ты прожил год, что успел сделать и, конечно, прямая связь с поклонниками очень важна. И я рада, что «НАШЕ Радио» придумало похожую инициативу в Петербурге, где мы играли квартирник всего лишь один раз (в силу того, что просто не могли организовать). Поэтому я с большим удовольствием приеду 24 ноября и буду общаться с теми, кто любит песни «Снайперов».
Илья Черт: Квартирник – это такое мероприятие, где артист может пообщаться с людьми без дистанции. А люди могут узреть артиста как человека.

Попасть в число гостей секретного концерта может каждый! Для этого надо лишь настроить приёмники на частоту 104.0 fm, открыть сайт nashe.ru, или группу в контакте НАШЕ Радио Питер, найти нас в инстаграм (nashe_104fm) и слушать эфир. Внимательно и каждый день, чтобы не пропустить розыгрыш билетов на уникальный концерт, который больше никогда не повторится. До встречи 24 ноября. А где - мы расскажем только победителям!
Все подробности розыгрыша билетов и полные правила акции доступны на официальных ресурсах НАШЕго Радио: www.nashe.ru и https://vk.com/nashespb

Источник: НАШЕ Радио
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