ВПЕРВЫЕ в Петербурге НАШЕ Радио проведет уникальный секретный концерт для своих слушателей. 24 ноября 2019 года две культовых рок-звезды - Диана Арбенина-Ночные Снайперы и Илья Чёрт - встретятся в одной секретной петербургской квартире, чтобы сыграть концерт, билеты на который можно будет только выиграть, но не купить. Всего 60 счастливчиков, слушателей НАШЕго Радио и ценителей настоящей музыки, смогут стать друзьями Дианы и Ильи в этот вечер.
Илья Черт: Квартирник – это такое мероприятие, где артист может пообщаться с людьми без дистанции. А люди могут узреть артиста как человека.
Попасть в число гостей секретного концерта может каждый! Для этого надо лишь настроить приёмники на частоту 104.0 fm, открыть сайт nashe.ru, или группу в контакте НАШЕ Радио Питер, найти нас в инстаграм (nashe_104fm) и слушать эфир. Внимательно и каждый день, чтобы не пропустить розыгрыш билетов на уникальный концерт, который больше никогда не повторится. До встречи 24 ноября. А где - мы расскажем только победителям!
Все подробности розыгрыша билетов и полные правила акции доступны на официальных ресурсах НАШЕго Радио: www.nashe.ru и https://vk.com/nashespb
Диана Арбенина (группа «Ночные снайперы») и Илья Чёрт (группа «Пилот») впервые сыграют секретный концерт в Санкт-Петербурге.
ВПЕРВЫЕ в Петербурге НАШЕ Радио проведет уникальный секретный концерт для своих слушателей. 24 ноября 2019 года две культовых рок-звезды - Диана Арбенина-Ночные Снайперы и Илья Чёрт - встретятся в одной секретной петербургской квартире, чтобы сыграть концерт, билеты на который можно будет только выиграть, но не купить. Всего 60 счастливчиков, слушателей НАШЕго Радио и ценителей настоящей музыки, смогут стать друзьями Дианы и Ильи в этот вечер.