Больше трёх. Поэтический вечер

17 октября в 19.00 музей современного искусства АРТМУЗА продолжает уже ставший традиционным и так полюбившийся нашим гостям проект «Поэтический четверг в АРТМУЗЕ». В этот день свои стихи прочтут петербургские поэты: Виктория Дини, Александра Лисица и Александр Пелевин. Сон во сне, Петербург телесный и бестелесный, боль и честность – соберемся больше трех, также организуем свободный микрофон!

О выступающих

Александр Пелевин – другой Пелевин, автор стихов и трех книг: "Здесь живу только я" (2016), "Калинова Яма" (2017) и "Четверо" (2018). Стихи и анонсы прозаических книг: https://vk.com/alexandrpelevin

Виктория Дини – документалистка, работающая через стихи, прозу и фотографии. Что она делает, можно увидеть тут: https://victoriastories.me/

Александра Лисица – поэтесса, выпустила поэтические сборники “Аксолотль” и “-42”, да, это не псевдоним. Стихи и переводы живут здесь: https://vk.com/xalotl

Вход по предварительной регистрации: https://forms.gle/aBBtjXpJJqc9qDBg7

Друзья, будем рады видеть любителей современной поэзии!

Ждем Вас по адресу: Музей современного искусства АРТМУЗА

Васильевский остров, 13 линия, д. 70.