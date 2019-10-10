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» » Больше трёх. Поэтический вечер

Больше трёх. Поэтический вечер

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72
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
АРТМУЗА
Музей современного искусства АРТМУЗА продолжает уже ставший традиционным и так полюбившийся нашим гостям проект «Поэтический четверг в АРТМУЗЕ».

17 октября в 19.00 музей современного искусства АРТМУЗА продолжает уже ставший традиционным и так полюбившийся нашим гостям проект «Поэтический четверг в АРТМУЗЕ».  В этот день свои стихи прочтут петербургские поэты: Виктория Дини, Александра Лисица и Александр Пелевин. Сон во сне, Петербург телесный и бестелесный, боль и честность – соберемся больше трех, также организуем свободный микрофон!

О выступающих

Александр Пелевин – другой Пелевин, автор стихов и трех книг: "Здесь живу только я" (2016), "Калинова Яма" (2017) и "Четверо" (2018). Стихи и анонсы прозаических книг: https://vk.com/alexandrpelevin

Виктория Дини – документалистка, работающая через стихи, прозу и фотографии. Что она делает, можно увидеть тут: https://victoriastories.me/

Александра Лисица – поэтесса, выпустила поэтические сборники “Аксолотль” и “-42”, да, это не псевдоним. Стихи и переводы живут здесь: https://vk.com/xalotl

Вход по предварительной регистрации: https://forms.gle/aBBtjXpJJqc9qDBg7

Друзья, будем рады видеть любителей современной поэзии!

Ждем Вас по адресу: Музей современного искусства АРТМУЗА

Васильевский остров, 13 линия, д. 70.

Источник: АРТМУЗА
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