С 28 сентября 2019 года в стенах музея-квартиры М.М.Зощенко впервые в Санкт-Петербурге стартовала литературно-парфюмерная выставка «Книги и ароматы». Гостям представлены специфические экспонаты – духи, пахнущие книгами.

Выставка предлагает необычный способ прочувствования и понимания известных произведений литературы – через включение тех органов восприятия, которые обычно в чтении не задействованы. Вдыхая специально созданные духи, вы можете более полно воссоздать атмосферу произведений, глубже постичь характер героев, нарисовать более детальный образ автора и даже ощутить его присутствие.

В музее-квартире М.М.Зощенко представлены духи, вдохновленные чтением отечественной литературы. Посетителям предлагается ощутить ароматы, посвященные отдельным литературным персонажам («Мастер и Маргарита», «Гелла», «Каренина», «Шамаханская царица», «Царевна Лебедь»), произведениям («Пиковая дама», «Гроза», «Степь», «Мороженое из сирени», «Гранатовый браслет»), авторам («Пушкинская», «Я – Маяковский»), книжности в целом («Чернильница», «Книжный переплет», «Бумажная страсть») и многие другие. Парфюмерное собрание исчисляется десятками ароматов, которые можно разделить на три группы – книжные, литературные и сказочные.

Выставка открыта для посещения с 28 сентября по 25 октября 2019 года. Адрес музея-квартиры Зощенко – (Малая Конюшенная ул., д. 4/2 , кв. 119). Посетителям будет предоставлена возможность «послушать» духи и приобрести некоторые из них. Это совместный проект СПб ГБУК «Государственный литературный музей «XX век» и ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» (Москва).

Выставка книжных ароматов – это не первый совместный проект ГЛМ «XX век». Музей постоянно расширяет круг друзей и партнеров, активно включен в культурную жизнь Санкт-Петербурга и России в целом, создавая собственные передвижные выставки, а также принимая на временное экспонирование проекты дружественных организаций. Кроме того, музей предоставляет площадку для театральных постановок, концертов, лекций и бесед, организует показы документальных и художественных фильмов.

Цель музея – представить культуру XX века на материале петербургской литературы и создать комфортное пространство для интеллектуального досуга. Музей ведет неустанную работу по созданию новых проектов, увеличению разнообразия экскурсионных предложений, организации просветительской работы, а также проведении таких культурно-массовых мероприятий, как Международный конкурс декламации «Зощенко ВСЛУХ!», Лит-фест «Литературный субботник», «Футбольные чтения» и др.