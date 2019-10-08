Балет под звёздами: шоу «Времена года»

22 ноября в Петербурге состоится шоу Балет под звёздами: «Времена года».

Классическая музыка, одна из лучших балетных трупп города и возможности крупнейшего планетария в мире — Планетария №1.

3рители окажутся в центре 70-минутного ультра-современного представления на стыке классического балета и прогрессивных визуальных технологий. Под бессмертную музыку Антонио Вивальди гости погрузятся в невероятное приключение, атмосферу музыки, графики и танца в исполнении артистов Санкт-Петербургского Театра Балета имени П. И. Чайковского.

22 ноября в 21.00 в Планетарии № 1.

Первые 50 билетов по специальной цене: balletunderstars.ru